OPINIÓN | Manuel Altamirano: “De ruta por el norte”

La semana pasada en esta columna escribí sobre el éxodo masivo de una parte de la población a sus tierras de origen a consecuencia del aislamiento social y la paralización de varios sectores económicos que ha ocasionado desempleo.

Al no tener trabajo, nuestros compatriotas tampoco tienen ingresos, y han tomado la desesperada decisión de retornar a sus lugares de origen a pie, para no morir de hambre, sin la protección adecuada y con la poca ayuda de un gobierno que está de espaldas a la realidad; tanto es así que, a pesar de encontrarnos en épocas de pandemia, la Presidencia del Consejo de Ministros pretendía, hasta hace unos pocos días, adquirir un seguro para la familia presidencial de 4 millones de soles.

Como periodista, y deseando conocer de primera mano las peripecias de nuestros compatriotas caminantes, decidí viajar por la carretera Panamericana Norte; e in situ pude ver que nuestros connacionales, familias enteras, con coches de bebé, transitaban por la carretera en grupos de 20 personas, incluso algunos en solitario, estaban en el camino de retorno con rostro sombrío.

Sentí impotencia de no poder ayudarlos, solo re galarles un poco de agua embotellada y unas galletas. Las gracias que recibía me rompían el alma por no poder hacer más por ellos, vi al dueño de un bus que puso su cartelito de ayuda humanitaria, transportaba de manera gratuita en aproximadamente un tramo a los caminantes, se llama Marcelino Huapaya, un peruano trabajador que ayuda con lo que tiene al más necesitado, es solidario y bonachón.

En mi recorrido desde Lima hasta Chiclayo he visto al menos 1200 personas a pie, al anochecer, veía campamentos improvisados cerca de las garitas de control y en los peajes se puede observar pequeños carteles que informan al conductor sobre mantener cuidado al manejar, puesto que hay personas caminando de día y noche, son peruanos que necesitan nuestra ayuda, seamos solidarios con ellos, al menos una botella de agua les será de gran ayuda.

Estamos por llegar al término de la cuarentena, no sabemos aún si se prolongará, pero de lo que sí estoy seguro es que, aunque tengamos un gobierno que dé la espalda a la realidad, los peruanos saldremos fortalecidos y solidarios, e igual que nuestros caminantes, nosotros haremos nuestro camino al andar para reactivar nuestro país como ya lo hemos hecho anteriormente.

Los caminantes son un ejemplo de esta lucha del peruano por sobrevivir, de nunca darse por vencido. Aprovecho la ocasión para recordar los 75 años de la rendición de Alemania, sí el país teutón de primer mundo, luego de perder la segunda Guerra Mundial.