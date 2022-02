OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Una tregua que hace agua

La tregua que se dieron el Ejecutivo y Legislativo para salir de la crisis política que se agravó en los últimos días, solo ha quedado en el anuncio y aparentes buenas intenciones porque la incertidumbre se mantiene debido a que los protagonistas, si bien han bajado el tono de sus discursos, no dan muestras claras para salir del entrampamiento que solo perjudica a los peruanos.





El llamado de la presidenta del Congreso al Ejecutivo “para reflexionar, para plantear y ver qué hacemos juntos por nuestro país” sigue en el aire, porque tres días después ni siquiera se asoma una agenda sobre puntos concretos para buscar soluciones a los graves problemas que afectan al Perú.

Por el contrario, seguimos ante cuestionamientos de uno u otro poder del Estado, y no se observa voluntad ni espíritu de enmienda. Por el lado del Ejecutivo, ayer renunció la viceministra de Transportes, Fabiola Caballero Sifuentes, expresando en carta dirigida al cuestionado ministro Juan Silva, que el MTC “se ha convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencia y calificación”, y que los cambios realizados en su despacho nunca le fueron consultados.





Algo similar a lo denunciado por Jorge Chávez Cresta cuando renunció al cargo de viceministro de Energía, y que seguirá porque ya el premier Aníbal Torres ha afirmado que no discriminará a nadie por razones políticas ni religiosas que sea contratada en los ministerios.

Y en el Congreso la bancada oficialista de Perú Libre, cuyo vocero Waldemar Cerrón, respaldó la tregua y hasta se dio un abrazo con la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, a las pocas horas dio marcha atrás y en un comunicado anunciaron que continuarán en pie el pedido de censura contra la titular del Parlamento.

Y la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, también legisladora de Perú Democrático, la bancada de Guillermo Bermejo y Héctor Valer, ha ratificado que no retirará las denuncias constitucionales contra la presidenta del Congreso y la congresista Patricia Chirinos.

Desde las otras bancadas adelantan que no darán el voto de confianza al gabinete Torres si no cambian hasta cuatro ministros cuestionados, pedidos que todo indica no le serán atendidos.

Así las cosas, el futuro del país continúa tan incierto como antes de la anunciada tregua, que la población recibió con escepticismo porque no es la primera vez que los políticos lanzan estos gestos y los resultados son los mismos. Nunca se llegaron a acuerdos y los problemas del país siguen agravándose, la gente sigue sin trabajo y en las calles la violencia delictiva continúa tal cual o peor, a pesar de las apariciones del presidente de la República en operativos con chaleco antibalas y látigo en mano.

El pueblo está cansado de anuncios y acciones populistas para las cámaras. Ya no le cree a los políticos. Quiere obras concretas. Hay mucho por resolver en el país y a eso deben dedicarse las autoridades.

