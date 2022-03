OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Una semana dura para el gobierno

Hoy se inicia una semana que, sin duda, tendrá efectos importantes en el escenario político del país, principalmente para el gobierno y el propio jefe de Estado Pedro Castillo Terrones. En el Congreso de la República está programada la sesión plenaria en la que debe debatirse la admisión de la moción de vacancia presidencial, en la que los promotores aseguran contar con los 52 votos que se requieren para su aprobación, y el miércoles se interpelará a los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Justicia, Ángel Yldefonso.

Lo que ocurra hoy en el hemiciclo es incierto, debido al pedido del presidente Castillo para presentarse mañana ante el Pleno para pronunciar un mensaje a la Nación, que algunos congresistas consideran como una maniobra para neutralizar el debate de la admisión de la moción de vacancia. La sesión de hoy en el Parlamento será candente, pues legisladores consultados afirman que de todas maneras se debatirá y votará la moción contra el mandatario. La duda está en si lograrán los 52 votos.

Todo indicaría que la intención del presidente es impedir tener que comparecer ante el Congreso de la República por los casos de corrupción en los que ha sido involucrado por la lobista Karelim López y que ahora, el exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, amenaza ampliar al anunciar su decisión de colaborar con la justicia y que no le temblará la mano para contar toda la verdad.

Si fuera así, ¿a qué le teme el mandatario? Recordemos que cuando salieron a la luz las declaraciones de la lobista Karelim López ante la Fiscalía de lavado de activos, como aspirante a colaboradora eficaz, el presidente Castillo, en un breve mensaje a la nación, rechazó las denuncias que lo comprometen, dijo que se tratan de un complot en su contra del que sería cómplice el Ministerio Público por haberse filtrado la información, y aseguró someterse a todas las investigaciones por ser el más interesado en que se sepa toda la verdad.

Los que apoyan la moción de vacancia han dicho que solo esperan que el presidente se presente ante el Pleno para que responda por las denuncias que lo comprometen, pues reconocen que no cuentan con los 87 votos requeridos para vacarlo.

Es momento, pues, para que el mandatario demuestre que es el primer interesado en que se sepa toda la verdad. Y si con ese propósito asegura estar dispuesto a someterse a todas las investigaciones, entonces la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya no tiene excusas para no investigarlo ahora mismo, porque los propios constitucionalistas han dicho que la Carta Magna no prohíbe que se investigue al presidente de la República.

Por tanto, no debe esperar el 2026. La verdad tiene que saberse ahora.

