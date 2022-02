OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: “Se mantiene la incertidumbre”

Cuando el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, anunció vía Twitter que decidió la salida de la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, y renovar su equipo ministerial, advertimos nuestra sorpresa de que no incluyera el nombre del nuevo presidente del Consejo de Ministros, pues lo lógico es que antes de tomar una medida de esa naturaleza se debe tener ya conformado el grupo de reemplazantes.





Y al conocerse los nombres del sucesor de Mirtha Vásquez y algunos de los nuevos ministros, todo indica que no lo tuvo y que la renovación de su gabinete es resultado de una decisión apresurada o acaso de la recomendación de sus asesores quienes, por revelaciones de la expremier y el exsecretario general de la Presidencia, Carlos Jaico, serían responsables de los errores cometidos por el mandatario en sus primeros seis meses de gobierno.

Ayer mientras seguían las críticas por la trayectoria política del flamante premier Héctor Valer Pinto, que se inició en el Apra y siguió por otros partidos antes de llegar al Congreso por Renovación Popular, pasar a la bancada de Somos Perú-Partido Morado y ahora en Perú Democrático, con disidentes de Perú Libre, salieron a la luz denuncias de maltrato familiar, por agresiones a su hija y difunta esposa, sobre las cuales no ha querido dar la cara.





La Presidencia del Consejo de Ministros convocó anoche a una conferencia de prensa que iba a ofrecer Valer Pinto, quien sin embargo no se presentó.

El presidente Castillo, quien confesó no haberse preparado para gobernar, tiene mucho que aclarar a la luz de las últimas denuncias. ¿Es que no ha aprendido la lección de tener que hacer una evaluación estricta antes de designar a un ministro u otro funcionario? Pareciera que no y esta situación le llevaría a que la crisis política que afronta desde antes de la salida de Mirtha Vásquez, continúe y las consecuencias pueden ser más que perjudiciales para los peruanos que ya expresan su malestar y desaprobación a la gestión presidencial.

El país ya no está para experimentos señor presidente. La conducción del gobierno debe asumirla con mayor responsabilidad y quienes lo acompañen en la gestión deben ser profesionales idóneos para los cargos que asuman en cada uno de los sectores, porque hay una severa crisis económica, política y social que resolver.

Los peruanos esperan trabajo, que mejore la economía con inversiones que no se están dando, la inseguridad en las calles ya sobrepasó los límites, los colegios siguen en estado calamitoso a pocas semanas del reinicio de las clases presenciales, la corrupción sigue haciendo de las suyas en el aparato estatal, solo por citar algunos de los problemas que urgen atender.

El mandatario debe pronunciarse sobre lo que se denuncia de su entorno y no encargar a terceros las respuestas a la prensa.

