OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: “¿Se acabó la crisis política?”

Tras el misterio de poco más de un día, y hasta cuatro reprogramaciones, el presidente Pedro Castillo Terrones juramentó ayer su tercer gabinete en seis meses de gobierno, que preside el congresista Héctor Valer Pinto, quien llegó al Congreso por las filas de Renovación Popular, pasó a Somos Perú y hoy integra la bancada de Perú Democrático, con los disidentes de Perú Libre Guillermo Bermejo y Roberto Kamiche.





Los primeros comentarios no han sido nada satisfactorios para el flamante jefe del gabinete. ¿Se le debe dar el beneficio de la duda? Su actuación al frente del equipo ministerial responderá por él y su primer desafío es lograr el voto de confianza del Congreso de la República cuando se presente a exponer la política general del gobierno que pareciera no existir, pues pese a la exposición de sus dos antecesores, los resultados siguen en rojo. Hay mucho por hacer y todos esperan que esta vez presente un plan con acciones concretas para cada sector, sobre todo en los más reclamados como Interior, con un gran problema no solo de inseguridad ciudadana sino institucional en la Policía Nacional; Defensa, Economía, Educación, Ambiente y el desastre ecológico provocado por el derrame de petróleo por Repsol en el mar de Ventanilla que se ha extendido hasta Chancay; la falta de empleo y los conflictos mineros, entre otros.

Por lo pronto, la primera agrupación en adelantar que no le dará el voto de confianza es la fujimorista Fuerza Popular, que ha pedido a las demás representaciones pronunciarse en la misma línea.





Pero la crisis parece no haber terminado con la sola juramentación del nuevo gabinete. Hay cosas muy serias que se han destapado con las renuncias de Mirtha Vásquez a la PCM y de Carlos Jaico a la Secretaría General del Despacho Presidencial, que ha expuesto en una extensa carta, y que el presidente Pedro Castillo debe aclarar de inmediato, como “la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados, cual “gabinete en la sombra”.

El presidente Castillo y su tercer gabinete tienen el enorme reto de enmendar el rumbo que ha tenido el gobierno en estos primeros seis meses de gestión. Ya no estamos para más experimentos. Se necesitan acciones firmes y concretas para sacar al país adelante. Muchos problemas por resolver. Uno de ellos es el de la inseguridad y la Policía Nacional, o el estado de los colegios a poco menos de dos meses para el inicio de las clases presenciales.

Señor presidente, usted prometió convocar a los mejores para trabajar en su gobierno. Esperemos no solo que los nuevos ministros que ha juramentado ayer den la talla, sino que quienes son parte de su entorno sean también idóneos, sus asesores no pueden conducirlo a más errores como los que ha cometido en este primer semestre. De usted depende.

