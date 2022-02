OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: “¿Quién detiene esta crisis?”

Las denuncias de violencia familiar reveladas contra el jefe del gabinete, Héctor Valer Pinto, y los cuestionamientos a algunos de los nuevos ministros que juramentaron el martes, han terminado agravando la crisis política que se pensó podía terminar cuando el presidente Pedro Castillo Terrones anunció la salida de Mirtha Vásquez y la renovación de su equipo ministerial.





Y es que apenas se conoció el anuncio, la expremier formuló preocupantes declaraciones sobre la participación de algunos de los asesores del jefe de Estado que lo llevarían a cometer errores en la toma de decisiones. Esta versión fue corroborada por el ahora exsecretario del despacho presidencial, Carlos Jaico, quien denunció que dicho entorno actúa como un “gabinete en la sombra”, algo que no ha sido desmentido ni aclarado por el mandatario.

Y tras la juramentación del nuevo gabinete, surgieron cuestionamientos contra el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, no solo por su recorrido político y su defensa a la Asamblea Constituyente, sino por las denuncias de haber cometido agresión física contra su fallecida esposa y su hija.





Estos hechos han agravado la crisis política y los temas de agenda siguen siendo amenazas de cierre del Congreso por parte del nuevo premier, y las respuestas desde el Legislativo de vacancia presidencial o acusación constitucional contra el presidente Castillo, cuando lo que esperan los peruanos desde hace mucho tiempo es la solución a los graves problemas del país.

El presidente Castillo no puede mantenerse en silencio ante las denuncias de sus excolaboradores ni de los cuestionamientos a los ministros que ha elegido a propuesta de su premier o acaso de sus asesores. Pero no solo eso, sino por lo declarado por Valer, sobre la llamada “bala de plata” que se perdería si le niegan el voto de confianza y que para analistas y políticos no sería sino la revelación de una estrategia para cerrar el Congreso, con las consecuencias que esto acarrearía.

Cumpla su palabra señor presidente, usted prometió que todo iba a ser diferente en el país, que iba a convocar a los mejores para gobernar. Desde hace muchos años los peruanos esperan el gran cambio que lleve bienestar a sus hogares. Quienes votaron por usted lo hicieron con esa esperanza. La gente quiere trabajo, mejores servicios de salud, una educación de calidad, servicios de agua potable y desagüe, que se acabe la corrupción y se combata a la delincuencia.

La decepción que causó cuando confesó que no se preparó para gobernar puede paliarlo convocando a profesionales idóneos, honestos, que desarrollen programas concretos en los distintos ministerios para sacar al país de la crisis. Hágalo, enmiende sus seis primeros meses de gobierno, de lo contrario nos conducirá al abismo.

