OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: Que no sea más de lo mismo

Era una censura cantada y pese a la defensa del premier Aníbal Torres y algunos otros miembros del gabinete, Dimitri Senmache fue censurado por el Congreso y en 72 horas debe renunciar al cargo de ministro del Interior. El resultado de la votación fue mayor a la requerida, 78 a favor, 29 en contra y ocho abstenciones.

Ahora, el presidente Pedro Castillo Terrones tendrá que nombrar al reemplazante de su censurado ministro, quien ha pagado caro su soberbia para enfrentar los cuestionamientos a su gestión de poco menos de 40 días, entre lo más grave la escandalosa fuga del exministro de Transportes, Juan Silva, y las 14 muertes en Atico, Arequipa.

Queda en manos del jefe de Estado el nombramiento de una persona idónea para el cargo, conocedora del sector Interior y que no tenga ningún tipo de cuestionamiento porque no solo se trata de la captura de los prófugos exfuncionarios del gobierno sino de luchar contra la delincuencia, un problema que se agrava y hasta ahora el Ejecutivo no muestra una estrategia para combatirla.

El nuevo ministro del Interior debe dar muestra de idoneidad para el cargo, capacidad de gestión y lograr lo que su censurado antecesor no hizo como es la captura no solo del exministro Silva, sino del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y de Fray Vásquez, el sobrino del mandatario, todos ellos sindicados de integrar la red de corrupción que lideraría el presidente Castillo. Y esto último sería la razón por las que estos personajes siguen libres, pues su captura puede terminar por hundir al jefe de Estado, por todo lo que saben de las denuncias que lo comprometen.

El presidente Castillo no puede seguir a la defensiva y seguir echando la culpa de todo al Congreso, porque las investigaciones de los casos de corrupción que le abrió el Fiscal de la Nación no es obra de mentiras de los colaboradores eficaces, sino por elementos contundentes que obran en poder del Ministerio Público.

De manera que resulta censurable también que el premier Aníbal Torres diga que la Fiscalía y el Poder Judicial se han sumado a los vacadores. Lo que debe hacer el presidente Castillo, que sigue diciendo que no le encuentran hasta ahora ni una pizca de corrupción, es exigir al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que se capture de inmediato a los tres prófugos. Pero hasta hoy no dice nada y sigue viajando por el país con sus Consejos de Ministros descentralizados que no dan resultados, tal como lo afirmó ayer el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte, por citar un ejemplo.

En tres días, Dimitri Senmache ya no debe estar en el Ministerio del Interior. El presidente Castillo debe nombrar al reemplazante. Ojalá reúna los requisitos que se esperan, aunque por lo hecho hasta hoy, será más de lo mismo.

