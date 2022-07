OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Por un voto responsable

Estamos con un nuevo proceso electoral en marcha y en el mes de octubre el pueblo peruano tendrá que acudir otra vez a las urnas, en esta oportunidad para elegir a alcaldes distritales, provinciales y gobernadores en todo el territorio nacional.

Es una nueva oportunidad para demostrar qué tanto han madurado nuestros ciudadanos y cuánto han aprendido de la última experiencia electoral en que se eligió a Pedro Castillo Terrones como presidente de la República y a los 130 congresistas, quienes a menos de un año de gestión tienen una altísima desaprobación. El jefe de Estado está sometido a una investigación por la Fiscal de la Nación, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravados. Y varios legisladores también están siendo investigados por supuestos casos de corrupción vinculados al gobierno de turno.

Desde hace buen tiempo en esta columna hemos llamado a la reflexión de los ciudadanos sobre la importancia de emitir un voto, de elegir bien a las autoridades, y hoy volvemos a reiterar ese llamado para no seguir en los problemas que afectan desde décadas y que cada vez se agravan por la corrupción de quienes asumen cargos de poder por elección popular.

Esperemos que esta vez no predomine nuevamente el anti para elegir a una autoridad. No podemos seguir votando por el mal menor, o por quien solo le cae bien, sin saber qué es lo quo ofrece para ejecutar en la municipalidad, región, gobierno central o en el Congreso. Por eso la importancia de saber quién es el candidato, informarnos de su trayectoria política, profesional y ciudadana, de las cualidades que ostente y si no tiene problemas con la justicia, entre otros requisitos que debe portar cada aspirante.

Después conocer sus programas de gobierno y si estos son factibles para solucionar los graves problemas que afectan al país. Y si tienen un equipo técnico profesional que hagan viable esas propuestas. No podemos aceptar más, por citar un ejemplo, el caso del presidente Castillo, quien, en campaña, hasta la víspera de la segunda vuelta, no quiso dar a conocer su equipo de plan de gobierno, diciendo “para que no los terruqueen”. Y después vimos que había reciclado a integrantes de otras agrupaciones que perdieron la primea vuelta y hoy vemos los resultados.

Ya se van conociendo a los candidatos para las elecciones municipales y regionales. Las encuestas van dando a conocer a los primeros en intención de voto. Sin embargo, hasta ahora no conocemos sus planes de gobierno. Los electores deben tener muy en cuenta estos aspectos antes de decidir por quién votar. No podemos seguir con el arrepentimiento posterior o decir siempre tal o cual no me representa, porque esas autoridades están en sus sillones por el voto popular. Por ello la importancia del voto. Elige bien.

