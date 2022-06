OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Palabra de maestro

Fue la frase que utilizó el presidente Pedro Castillo Terrones durante la campaña electoral, para asegurarle al pueblo que todos sus ofrecimientos los iba a cumplir. Dijo que si llegaba a Palacio de Gobierno seguiría percibiendo su sueldo de profesor. Dijo que en su gobierno no iban a ver ni de portero a Vladimir Cerrón. Dijo no más pobres en un país rico, entre otras. Y cada promesa cerraba con la muletilla “Palabra de maestro”. Y ninguna ha sido cumplida.

Lo mismo ocurrió cuando fue proclamado ganador de la segunda vuelta y ofreció un gobierno de y para todos los peruanos. Dijo que iba a convocar a los mejores peruanos para su gobierno, que su gestión iba a ser diferente a la de los presidentes anteriores, todos en procesos con la justicia por casos de corrupción, sin embargo, vemos que con apenas once meses ha tenido cuatro jefes de gabinete y 55 ministros, muchos cuestionados por su incapacidad para los cargos designados, además de estar implicados en problemas legales e incluso por violencia contra la mujer.

Pero no solo sus ministros, muchos funcionarios fueron designados por amiguismo, por cupos políticos de Perú Libre impuestos por quien no iba a estar ni de portero, léase Vladimir Cerrón, que no tienen la más mínima idea de los cargos que les son asignados, peor aún con actos que distan de la honestidad, la legalidad.

El propio presidente Pedro Castillo está implicado en casos de corrupción, con investigación preliminar abierta por el Fiscal de la Nación, y a pesar de asegurar en reiteradas oportunidades que se allanará a toda investigación, siempre buscó esquivarlas y a través de su defensa legal ha recurrido a recursos para impedir que se le investigue. No pudo evitar el interrogatorio del fiscal Pablo Sánchez y su abogado ha dicho que respondió a todas las preguntas.

Sin embargo, se desconoce si ha esclarecido cada una de ellas, o ha contestado como ya hizo por escrito a una fiscal, es decir con un no, sí, no sé, no recuerdo. Ya un juez supremo ha rechazado su recurso de tutela de derechos y dispuesto que debe seguir siendo investigado. Pero su defensa ha ratificado que apelará y recurrirá a todas las instancias, hasta la Corte Interamericana, para que no lo investiguen.

¿En qué queda la palabra empeñada del presidente? La semana pasada aseguró por escrito y públicamente que iba a comparecer ante la comisión de Fiscalización, ayer se corrió. Los legisladores se enteraron en el camino a Palacio que el mandatario no iba a comparecer. Es decir, les mintió. La palabra de maestro está cada vez más devaluada. Los congresistas se han sentido burlados.

Pero la burla es también al país. Las cosas se le complican a Pedro Castillo. El constitucionalista Omar Cairo, que no se le puede tildar de enemigo del gobierno, ha advertido que el presidente ha cometido infracción constitucional al no comparecer ante la comisión legislativa y una acusación por ello puede costarle la suspensión o la destitución del cargo. Y ojo, para ello solo se necesitan 66 votos.

