OPINIÓN| Luis Angeles Laynes: “No tienen perdón”

Resulta indignante lo que viene ocurriendo durante la cuarentena dispuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, que gente

sin escrúpulos solo piense en sacar provecho de los recursos del Estado mientras miles de peruanos, entre ellos policías y médicos, mueren y son contagiados por el temible Covid-19, y otros no tienen qué comer por efecto de la pandemia que ha paralizado al país.

Lo que sucede en la Policía Nacional es dramático. Ayer el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, informó ante la comisión de Fiscalización del Congreso que 46 agentes han fallecido por el coronavirus, mientras que 3,873 efectivos y 942 cadetes de la PNP han sido contagiados por el temible virus.

Y ello en medio de un escándalo que involucra a algunos oficiales en denuncias de compras irregulares de ranchos e implementos de protección para los policías que están en primera línea en la guerra contra la pandemia, y que sufren el alto costo mencionado en el párrafo anterior.

Un escándalo de corrupción que le ha costado los cargos a un ministro, dos excomandantes generales de la PNP y otros altos mandos, y que no puede quedar impune.

Todos los casos denunciados deben ser investigados y los que resulten responsables severamente castigados. La corrupción no puede bajar la moral de nuestros valerosos policías.

Todos los malos elementos deben ser expectorados ya. Otro hecho indignante es lo que ocurre con la entrega de canastas de víveres para las familias vulnerables, para lo cual el gobierno destinó más de 200 millones de soles a las municipalidades de todo el país para que compren los productos de primera necesidad y los entreguen a sus pobladores más pobres.

La Contraloría General de la República ha detectado no solo que las municipalidades no cumplen con rendir cuentas del dinero recibido, que no han entregado el total de los productos, sino que ahora más de 1,100 funcionarios públicos, en su mayoría que ganan más de ocho mil soles al mes, han sido beneficiados con estas canastas.

Es por demás repudiable que al interior de las instituciones del Estado continúen funcionarios que no les interese el drama de la gente necesitada, y lo peor, que en medio de una emergencia sanitaria se aprovechen de los recursos asignados para la gente que no tiene qué comer.

La Fiscalía debe actuar de inmediato y denunciar penalmente a los que han cometido tamaña corrupción, para que les impongan todo el peso de la ley.