OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: No salgan de sus casas

Ocurrió lo que se veía venir. El presidente Martín Vizcarra decretó la inmovilización social obligatoria en todo el país, o “toque de queda”, como quieran llamarlo, a partir de las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana con el propósito de frenar el avance del coronavirus que ya contagió a 145 personas, ante la insensatez de muchos peruanos que no acatan el estado de emergencia y aislamiento social.

Una vez más, la irresponsabilidad de gente que se burla de las normas, ahora aún en riesgo de su salud y exponiendo la de los demás, obliga a la autoridad a adoptar medidas extremas que consideramos necesarias porque no se puede permitir que este grupo de personas se siga burlando de las restricciones, bajo el riesgo de contraer el mal, como ha ocurrido con algunos jóvenes que han sido infectados por el Covid-19 porque en lugar de permanecer en sus casas, salieron de juerga en horas de la noche.

Lo advertimos desde el primer día en que se decretó el estado de emergencia y aislamiento social. Esto no es un juego. Todos los peruanos estamos en la obligación de cumplir con las medidas restrictivas dispuestas por el Ejecutivo para controlar el avance de lo que ahora ya es una pandemia y que en nuestro país está en fase 3, de contagio comunitario, en la que ya no se puede rastrear los casos de infectados.

Quienes están haciendo caso omiso a las medidas de emergencia deben reflexionar y entender que no se puede jugar con la salud de las personas. Los peruanos hemos demostrado enorme espíritu de solidaridad en casos de emergencia por desastres o como ocurrió con la tragedia de Villa El Salvador. Esta es una nueva oportunidad de demostrar que sí podemos estar a la altura de las circunstancias.

El gobierno se ha visto obligado a adoptar estas medidas extremas. La salud del país no puede estar en riesgo por la irresponsabilidad de los “avivatos” de siempre que le quieren sacar la vuelta al coronavirus, una pandemia que ha llevado a las autoridades en todo el mundo a decretar disposiciones tan o más extremas que en el Perú.

De todos los peruanos dependerá que la pandemia no avance en nuestro país. Y los “avivatos” no pueden ser excepción. A ellos solo queda decirles ¡Basta ya, no salgan de sus casas!