OPINIÓN | Luis Angeles Laynes : “Necesaria aclaración”

Ante las diversas versiones que se dieron a través de las redes sociales, erradas y sin sustento alguno, por cierto, consideramos necesario reproducir en esta columna el comunicado que Corporación Universal emitió ayer como respuesta al respecto.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Corporación Universal y sus diarios informa lo siguiente: Esta mañana muchas personas nos preguntan qué pasó con nuestras portadas, por qué no estaban iguales a las de otros diarios, por qué nuestra “indiferencia”. Les vamos a explicar: El domingo, luego del mensaje presidencial, decidimos parar nuestra operación en nuestras oficinas y planta al mínimo, cumpliendo lo dispuesto por el Presidente de la República.

Decidimos también no exponer a nuestros trabajadores de la planta en el trabajo de impresión de los diarios y posterior distribución. Además, el mismo lunes temprano, coordinamos con Carlos Aguilar y José Perales, secretarios generales de las dos federaciones de canillitas de nuestro país. Ellos nos pidieron por favor no imprimir para no “obligar” a los vendedores de diarios y kioskeros a tener que salir con todos los riesgos que eso implicaba.

Y lo hicimos así. Hemos sido los únicos que no hemos sacado edición impresa toda la semana y hemos sido los únicos que no hemos recibido las cartas de las Federaciones de Canillas pidiéndonos por favor que no imprimamos para no exponer a sus afiliados, los canillitas. Es fácil ahora que no hay kioskos y que no hay dónde vender diarios, que los demás medios pongan un “titular responsable” en portada cuando no tuvieron en cuenta otras consideraciones humanas para nosotros más importantes.

Quizá no hagamos todo bien, tenemos también contingencias laborales y atrasos que hemos y estamos subsanando y hoy es nuestra principal obligación, pero con todos nuestros errores intentamos cuidar a nuestra gente, hoy más que nunca. Además de esto, nuestras portadas informan día a día de lo que viene aconteciendo y por ello transmitimos al país la invocación “DEBEN QUEDARSE EN CASA”, y lo decimos las 24 horas del día en nuestras distintas plataformas de EXITOSA: Radio, TV, redes sociales y diario ahora en edición digital. Lo mismo hacemos en KARIBEÑA. Gracias por leernos (por ahora en nuestras ediciones digitales) y por escucharnos y vernos en Radio y TV.