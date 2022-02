OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: La prensa no es chiste señor presidente

El presidente Pedro Castillo Terrones tuvo ayer una desatinada reacción con la prensa, cuando el reportero de Exitosa Perú le preguntó por sus contradictorias respuestas que dio a la fiscalía sobre la reunión que sostuvo con la lobbista Karelim López. Una actitud que preocupa porque no es la primera vez que responde airadamente cuando le incomodan las interrogantes de los periodistas que cubren sus actividades.





Usted no puede decir “esta prensa es un chiste”, señor presidente, por más que le incomode las preguntas. Es obligación de los periodistas preguntar sobre todos los temas de interés público, porque esa es su misión como interlocutores de la sociedad, porque es muy delicado que usted le diga a la fiscalía que no se reunió con Karelim López cuando semanas atrás, en entrevista periodística, declaró que sí.

No se puede condicionar a la prensa a preguntar solo lo que la autoridad quiere. Eso solo ocurre en regímenes dictatoriales y en el Perú estamos en democracia. Era obvio que, tras las revelaciones, la noche anterior, de sus respuestas a la fiscalía, los periodistas le iban a preguntar sobre ello y por tanto debió estar preparado para responder, más aún si estaba dispuesto a dar declaraciones.





El presidente Castillo no puede decir a los periodistas qué es de interés o qué no. ¿Acaso no le interesa al país saber si mintió a la fiscalía?

Pero no fue solo sobre este tema que el presidente Castillo tuvo una reacción así, sino también cuando le preguntaron por su cuestionado ministro de Salud.

Las contradicciones del presidente de la República son preocupantes, incluso en su relación con la prensa. En octubre, con motivo del día del Periodista, afirmó su respeto por la prensa y aseguró que de su parte nunca encontrarán una agresión. Hoy vemos todo lo contrario.

Y este trato a la prensa se hace reiterativo en su gobierno. La semana pasada fue el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien se negó a responder a los periodistas que cubrieron la conferencia que convocó para confrontar al Congreso. Y no es la primera vez que el ahora premier tiene actitudes de ese tipo.

Presidente Castillo, el periodismo no está solo para hacerle preguntas de su agrado. Usted ha reconocido que no está preparado para gobernar, al parecer sus asesores tampoco lo están para aconsejarlo, porque no puede seguir cayendo en este tipo de reacciones que solo se ven en países donde no existe democracia. Y eso no queremos los peruanos. Señor presidente, la prensa no es un chiste.

