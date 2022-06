OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: La palabra del presidente Castillo

El presidente Pedro Castillo ha asegurado ayer que asistirá a todas las citaciones que la justicia le plantee, a propósito de las investigaciones que se le sigue por diferentes denuncias de corrupción. No es la primera vez que lo dice.

Recordemos que, a fines de febrero, cuando se revelaron las primeras de- claraciones de Karelim López que, al acogerse a la cola- boración eficaz, lo comprometió acusándolo de liderar una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes, el presidente respondió que se trataba de un complot en su contra del que incluso la Fiscalía sería cómplice, pero al mismo tiempo aseguró que se sometía a todas las investigaciones.

Y eso es precisamente lo que el presidente no ha cumpli- do, pues ahora que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le ha abierto investigación preliminar por varios supuestos delitos de corrupción, a través de su defensa legal busca que no lo investiguen mientras dure su mandato. Pidió la nulidad de esa investigación, y el titular del Ministerio Pú- blico se lo rechazó, por lo que recurrió al Poder Judicial e interpuso un recurso de tutela de derecho para que no lo investiguen.

Quizás te interese leer | Congreso: Subcomisión verá este viernes informe que recomienda archivar denuncia contra Manuel Merino

Fue citado por el fiscal Sánchez para declarar el pasado lunes 13, pero pidió la reprogramación. Igual ocurrió con la citación de la fiscal de lavados de activos, Luz Taquire. El mandatario decidió no acudir y pidió que le enviaran por escrito las preguntas, pero sus respuestas no dijeron nada. Lo mismo ha sucedido con la comisión de Fiscalización del Congreso a la que, pese a dar su palabra, hasta hoy no la recibe para responder por los casos que se le investiga.

Ayer, en una reunión con líderes indígenas de la Amazonía, en Palacio de Gobierno, Pedro Castillo ha dicho que en los once meses que lleva como presidente del país, no le han podido encontrar ninguna evidencia que pruebe que ha cometido algún acto de corrupción. Ha ratificado por enésima vez que “vengo a trabajar y no a robar”.

Ha asegurado que está sometido a las investigaciones y acusaciones, y que asistirá a todas las citaciones “porque de eso se trata, dar la cara en donde nos llaman”. Si es así, entonces esperamos que a las diez de la mañana de hoy se presente al despacho del Fiscal de la Nación a rendir su declaración y responder cada una de las preguntas que le formule.

Hasta el cierre de esta columna se desconocía si acudiría a la sede del Ministerio Público o recibiría en Palacio de Gobierno al Dr. Pablo Sánchez. En la mañana de ayer su abogado dijo que aún no se había decidido una de las opciones. Quizá confían en que el Poder Judicial resuelva antes a su favor la tutela de derecho para no ser investigado. De no emitirse la resolución, tendrá que cumplir su palabra e ir a responder por las serias imputaciones en su contra. El país necesita saber la verdad. ¿irá?

Síguenos en redes sociales