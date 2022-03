OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: La justicia es igual para todos

Desde la campaña electoral y cuando fue proclamado ganador de la segunda vuelta electoral, el ahora presidente Pedro Castillo Terrones prometió que su gestión iba a ser diferente a las de mandatarios anteriores, sin corrupción y de no más pobres en un país rico. Pero en apenas casi ocho meses, él y su gobierno están envueltos en escándalos iguales o peores a los del pasado, que ha llevado al Ministerio Público a abrir investigaciones contra el propio mandatario – aunque suspendida por la fiscal de la Nación–, a su sobrino y hasta al grupo de sus asesores a quienes exministros han sindicado de formar un ‘gabinete en la sombre’.

Llama la atención que los involucrados en las denuncias de corrupción alcen ahora la voz para quejarse por la filtración a la prensa de las declaraciones de Karelim López, al pedir acogerse a la colaboración eficaz, y otros casos reservados, como el último del denominado ‘gabinete en la sombra’, que se siguen en el Ministerio Público. Hasta el presidente Castillo dijo que la Fiscalía parecería ser cómplice del complot contra él y su gobierno.

Antes nadie decía nada cuando se filtraban a la prensa los informes y delaciones contra expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, por los casos Odebrecht y Lava Jato.

Y como en todos los casos, del pasado y presente, los implicados juran inocencia y ser víctimas de opositores políticos. ¿Acaso Sarratea, las denuncias sobre ascensos en la Policía, los 20 mil dólares de Bruno Pacheco encontrados en un baño de Palacio de Gobierno, son inventos de sus adversarios políticos?

Corresponde, pues, al Ministerio Público continuar con las investigaciones que ahora alcanza a los asesores de Castillo, y hace bien la fiscal Irene Mercado de seguir la investigación preliminar, pese a que el demandante diga que no fue él quien presentó la denuncia, porque como explica el coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, el caso del denominado ‘gabinete en la sombra’ es público por las declaraciones de exministros y difusión en medios de comunicación.

Lo importante en todo este escándalo es que se sepa toda la verdad y que se sancione a quien resulte responsable, caiga quien caiga. Y por eso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debe investigar ahora al presidente Castillo y no esperar hasta el 2006, porque ella ya no estará para ese entonces y porque además se pueden perder las pruebas que lo incriminan, tal como lo ha advertido la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero.

No hay excusa para no hacerlo señora Fiscal. La Constitución no le impide investigar al presidente de la República, y el propio Pedro Castillo ha dicho que se debe saber la verdad y se somete a todas las investigaciones. Entonces cumpla su trabajo.

