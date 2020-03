OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: “El sacrificio debe ser de todos”

El presidente anunció ayer la ampliación hasta el 12 de abril del estado de emergencia y aislamiento social, con toque de queda incluido, para contener el avance del coronavirus, así como dispuso un paquete de medidas con el propósito de contener el impacto económico social en el país en su lucha contra la pandemia.

Una de las medidas anunciadas es que se ampliará el horario del toque de queda en varias regiones donde se ha incrementado el número de contagiados por el virus, debido principalmente a la mayor cantidad de detenidos de personas que no acatan la cuarentena ni la inmovilización social obligatoria.

Hasta ayer ya sumaban 21,074 los detenidos, y las regiones que tenían mayor registro son las del norte del país y Loreto. Por ello, se ha anunciado que las comisarías registrarán a todos los irresponsables que no acatan las medidas y remitirán las listas al Ministerio Público para que inicie las acciones legales que concluyan en la sanción correspondiente.

También se ha dispuesto una transferencia de 200 millones de soles a las municipalidades del país para que adquieran y distribuyan productos alimenticios a las familias más necesitadas de sus respectivas comunidades.

Este es un tema en el que se debe tener mucho cuidado y el más exigente control para que no se repitan los casos de otros tiempos, en que las transferencias a los gobiernos locales no llegaban en su totalidad a quienes necesitaban ayuda.

Pero este control debe ser riguroso y que se castigue severamente a la autoridad que pretenda pasarse de viva y ganarse alguito con esos recursos. Además, los alcaldes deben adoptar acciones para la entrega de la ayuda, a fin de no provocar aglomeraciones que pueden contribuir a un mayor contagio del virus.

No deben poner en riesgo a su población. Otro tema que no se ha definido aún es el del pago de servicios básicos como agua, luz y teléfono. Ayer Sedapal anunció que suspenderá el pago del recibo de marzo y aseguró que no cortará el servicio.

Las empresas de energía no lo han hecho aún y las de telefonía tampoco. Por el contrario, estas últimas han remitido a sus usuarios los recibos de marzo con fecha de vencimiento para que los cancelen, sin tomar en cuenta las grandes dificultades que tienen todos para cumplir con sus pagos en este periodo de emergencia. Los bancos tampoco han dicho esta boca es mía sobre las deudas de sus clientes. Aún están a tiempo. Tengan presente que cuando llueve, todos se mojan. Nadie tiene corona.