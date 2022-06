OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: El país espera solo la verdad

Ayer se produjo un hecho inédito. Pedro Castillo Terrones se convirtió en el primer presidente de la República en ejercicio en ser sometido a un interrogatorio por el fiscal de la Nación, que le abrió investigación preliminar en el marco de la que se sigue al prófugo exministro Juan Francisco Silva Villegas, y seis congresistas conocidos como “los niños”, “por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada”.

A su salida del Ministerio Público, el mandatario dijo sentirse satisfecho de la diligencia que duró poco más de tres horas, pero evitó entrar en detalles del interrogatorio por estar todo en proceso de investigación. Sin embargo, luego en su cuenta de Twitter escribió “Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia… En aras de la transparencia, del respeto al pueblo peruano y amor a mi familia, siempre daré la cara y estaré a disposición del sistema de justicia para lo que sea necesario”.

Esto último no era necesario que lo dijera, pues toda persona debe dar siempre la cara y estar a disposición de la justicia cuantas veces sea requerido, y colaborar con ella, cualquiera sea el cargo que ocupe, más aún si la Constitución no prohíbe investigar al presidente de la República en ejercicio de sus funciones.

Por ello está demás que el abogado presidencial, Benji Espinoza, diga que fue un gesto del mandatario concurrir al Ministerio Público. Y si en aras de la transparencia Castillo asegura que siempre dará la cara y responderá a la justicia, debe empezar por demostrarlo con hechos, y uno de ellos debe ser no insistir en su petición al Poder Judicial sobre la tutela de derechos para que se deje sin efecto la investigación fiscal en su contra. Recordemos que el letrado ha dicho que, si en esta instancia no le es favorable su solicitud, recurrirá hasta el Tribunal Constitucional para alcanzar el objetivo, algo que contrasta ya con lo dicho por el jefe de Estado.

El proceso de investigación fiscal está en una fase preliminar, más allá de lo que ha respondido el presidente Castillo y lo que han aportado los colaboradores eficaces., falta mucho para llegar a la verdad. Ojalá la policía logre pronto la captura del exministro Juan Silva, del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y de Fray Vásquez, sobrino del mandatario.

Será, pues, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, o quien lo suceda en los próximos días, quien determine las responsabilidades de cada uno de los implicados en estos casos de corrupción que investiga, incluido el presidente Pedro Castillo. Y si hay que acusar penalmente, que acuse. La verdad debe prevalecer por el bien del país. Es lo que esperan todos los peruanos.

