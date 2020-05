OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: “Dos semanas decisivas”

Hoy se inicia el nuevo tramo de dos semanas más de cuarentena para frenar al coronavirus, y empieza con nuevas medidas, algunas más severas, que todos esperan den los resultados para que por fin la curva de contagio empiece a bajar.

Entre las nuevas medidas tenemos que el toque de queda ya no empezará a las seis de la tarde sino a las ocho de la noche, en un intento por evitar las aglomeraciones en lugares que se han convertido en focos infecciosos como los mercados, bancos y paraderos de transporte público.

Un duro reto para quienes tendrán que ejercer el control en estos lugares, debido a que mucha gente no cumple con las recomendaciones y sale a las calles arriesgando no solo su salud sino la de sus familiares.

Ojalá que en este tramo la estrategia que se aplique sea efectiva. Se anunció que 80 mil policías y 70 mil soldados de las fuerzas armadas saldrán a las calles para ayudar a que se cumplan las disposiciones, pero consideramos que no será suficiente.

La eficacia de las medidas no solo depende del gobierno central, sino también de los municipios y gobiernos regionales que tienen que poner mayor control en sus respectivas jurisdicciones, sobre todo en los mercados.

Pero también dependerá de la población, que debe hacer un último esfuerzo para cumplir las medidas. Sin embargo, una de las disposiciones que ayer mismo generó polémica es el uso obligatorio de guantes cada vez que las personas acudan al mercado o bancos.

Una medida que al parecer será difícil de cumplir, sobre todo en los lugares donde la gente apenas tiene para comer y otros no lo tienen, pues menos tendrán para comprar guantes desechables cada vez que tengan que ir a esos lugares. ¿Es que no es más importante el permanente lavado de manos? Los especialistas han señalado que científicamente no es necesario el uso de guantes, y coinciden en que más importante es el lavado de manos y no tocarse el rostro.

Un tema que seguro seguirá siendo polémico. Se inicia pues una semana difícil, pero también alentadora, pues algunos especialistas consideran que en estos 14 días podemos llegar por fin a esa curva descendente de contagio, pero si las calles siguen invadidas por la gente y no cumple con las disposiciones, será difícil que se logre.

La guerra contra el coronavirus la vamos a ganar, pero con el aporte de todos, pueblo y autoridades deben poner lo suyo.