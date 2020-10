OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: “Dejen las peleas y atiendan al pueblo”

La reconciliación que se dio entre el Ejecutivo y el Congreso de la República después de rechazado el primer pedido de vacancia presidencial por el caso Swing resultó solo flor de unos días, pues la relación entre ambos poderes del Estado sigue siendo de confrontación, en medio esta vez de denuncias de corrupción contra el presidente Martín Vizcarra, que salieron del Ministerio Público, y una nueva moción de vacancia cuya admisión será vista la primera semana de noviembre.







Pero este enfrentamiento perturba más los difíciles momentos que vive el país por la severa crisis económico-social en que nos ha sumido la pandemia del coronavirus. Y mientras los peruanos viven momentos difíciles, por la falta de trabajo y muchos sin dinero para comer, y la delincuencia sigue haciendo de las suyas en las calles, el presidente Vizcarra sigue todos los días con el discurso de que quieren vacarlo para postergar las elecciones generales programadas para el 11 de abril, al parecer en su afán por distraer la atención de las denuncias de corrupción que pesan en su contra por supuestas coimas recibidas cuando fue gobernador regional de Moquegua. Incluso varios ministros salieron ayer a hablar de lo mismo.

Los peruanos esperan que se atienda la economía, no hay dinero para comer e incluso el bono universal familiar de 760 soles no está llegando a muchos hogares. Hemos visto cómo en las colas muchas personas a las que les han notificado por sus celulares que son beneficiadas, cuando van a cobrar al banco les dicen que no figuran en el padrón. ¿Qué pasó? Ni del número de teléfono asignado para atenderlos les contestan.





Los jubilados de la ONP y los aportantes que se han quedado sin trabajo por la crisis de la pandemia siguen esperando el apoyo económico para poder cubrir sus gastos de alimentación. Ayer sus delegados clamaban atención de sus necesidades. El gobierno observó la ley que permite la devolución de S/4,300 para los aportantes y el 100% a los que no cumplieron los 20 años de aportación y que por eso no tienen derecho a una pensión de jubilación, cuando es su dinero que les fue descontado todos los meses de sus salarios. Y los jubilados hasta ahora no ven el bono de 930 soles que les asigna la misma ley.

El Congreso ofreció promulgarlo por insistencia, pero han pasado varias semanas y hasta ahora no cumplen. Falta que la comisión de Presupuesto se pronuncie por la insistencia para que el Pleno lo ponga a votación, pero por la semana de representación el tema será postergado hasta noviembre. Y así, muchos problemas siguen sin ser atendidos. Qué injusto.