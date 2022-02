OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: “Confrontación peligrosa”

El país sigue envuelto en un clima de confrontación e inestabilidad política que solo perjudica a los peruanos que están cansados de dimes y diretes, de pérdidas de tiempo en amenazas de vacancia presidencial o cierre de Congreso, mientras los problemas de falta de empleo, de crisis económica, de falta de agua, desagüe, vivienda, salud, educación y la inseguridad que es cada vez mayor en las calles, continúan sin solución.





Ayer escuchamos al presidente Pedro Castillo hablar del calamitoso estado en que se encuentran colegios y establecimientos de salud por mala gestión de gobiernos anteriores, y que de la noche a la mañana no se van a resolver. Defendió a su cuestionado ministro de Salud al decir que ha venido de la chacra y sabe dónde está la necesidad. El diagnóstico de todos los problemas ya lo conocemos, señor presidente. Y sí, es consecuencia de gobiernos corruptos e ineficientes, pero usted prometió una gestión diferente.

No le pedimos que resuelva de inmediato todos los problemas, pero sí puede dar los primeros pasos con programas de acción concretos. No se trata solo de hacer anuncios para el aplauso, sino de decir cómo va a atenderlos. Ayer planteó declarar en emergencia los sectores Educación y Salud, y pidió a los congresistas que lo acompañen en esta iniciativa que puede ser interesante, pero no dice qué medidas se adoptarán en este tiempo que busca una mejora en favor de las familias peruanas. Y es importante que lo diga porque ya sabemos lo que pasa en las declaratorias de emergencia, que son una puerta abierta a la corrupción porque sirven para liberar adquisiciones y obras de trámites de licitación. Eso lo hemos visto en plena pandemia.





La emergencia en educación se debió declarar hace tiempo y no a pocas semanas del reinicio de clases presenciales cuando ya los colegios deben estar en óptimas condiciones.

Es importante también que diga cómo aprovechará el boom de los precios de los minerales en el mercado mundial y que pone al Perú en una oportunidad histórica para obtener los mayores recursos con los cuales se puede realizar las grandes obras que necesita el país para salir de la grave crisis económica y social en que se encuentra. No se trata de invitar a cada momento a los inversionistas del mundo para que vengan al país, si no les presenta un plan concreto y reglas claras para invertir en el Perú. No deje pasar esta gran oportunidad.

Basta de lamentos por anuncios de ese “grupete” que busca desestabilizar el país, como usted los llamó ayer, que puede gritar todos los días sus intenciones, pero usted tampoco dé motivos con sus polémicas decisiones y designaciones de ministros y funcionarios. Usted dijo que Vladimir Cerrón no iba a estar ni de portero en su gobierno, pero todo indica que tiene mucho poder.

Haga lo que prometió, un gobierno diferente, sin corrupción, con obras para el pueblo, sin pobres en un país rico. Pero hasta hoy, todo eso solo está en palabras y el pueblo, al que tanto alude, sigue esperando.

