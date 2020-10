OPINIÓN | Luis Ángeles Laynes: “¿Cómo resolver la crisis?”

Hace unos días mencionábamos que las denuncias de casos de corrupción contra el presidente Martín Vizcarra, sobre supuestas coimas recibidas cuando fue gobernador de la región Moquegua, han dejado en segundo plano los graves problemas que afectan al país. El jefe de Estado se ha dedicado en todo momento a defenderse de los cargos que le imputan y sus ministros parecieran haber asumido su defensa.



El país afronta momentos muy difíciles. La crisis económica se ha agravado con la pandemia. Los problemas de salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana siguen presentes. Es lamentable que en este quinquenio no hayamos avanzado. El coronavirus desnudó una terrible realidad, con el dramático estado en que se encuentran nuestros hospitales y la carencia de agua potable que padecen millones de peruanos. Un elemento vital para el lavado de manos permanente que se recomienda para protegerse del Covid-19.

A este gobierno le quedan ocho meses de gestión y en este tiempo algo debe avanzar, y corresponde al presidente y sus ministros preocuparse por estos temas. Los asuntos legales que afronta el mandatario, debe responderlos en las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, encargado de las investigaciones, y el Congreso en su rol de fiscalizador.

Pero también estamos en un proceso electoral en marcha. En estos días se conocerá oficialmente a quienes postularán a la Presidencia de la República, y corresponderá a ellos decir al país cómo pretenden resolver estos graves problemas.

No queremos anuncios que no se cumplen, como el ofrecimiento de mil colegios y 80 hospitales que hizo el actual mandatario. El país necesita un presidente que no solo sea honesto, preparado para gobernar, serio y no alguien que no sepa siquiera el nombre del partido por el que postula.

Queremos gobernantes que no solo digan que van a reducir la pobreza, sino cómo y con qué recursos. Cómo resolverá el problema del agua, cómo se dará trabajo a los seis millones de peruanos que han perdido sus empleos por la pandemia. Cómo harán para construir más hospitales, equiparlos y dotarlos de especialistas bien remunerados y protegidos de los más elementales implementos sanitarios.

Cómo mejorarán el sistema de educación. Como enfrentarán a la delincuencia que sigue creciendo en nuestras calles y tiene en pánico a la población. En el Perú hay mucho por hacer. Sabemos que los problemas no se resolverán en pocos años, pero se debe empezar ya, con obras concretas, y no llegar a Palacio para llorar porque los anteriores gobiernos no hicieron nada. Es obligación de los gobernantes atender las necesidades de su pueblo. No lo olviden.