OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: “Alto al abuso con medicinas”

Desde esta columna hemos repudiado los casos de corrupción denunciados en algunas instituciones contra personas que se han aprovechado de los recursos del Estado asignados para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país, y hemos demandado la más drástica sanción porque es un

crimen que se cometan estos delitos mientras muchos peruanos se mueren y otros apenas tienen para comer por culpa de la crisis.

Y en esa línea no podemos dejar pasar por alto lo que ocurre en estos días con los medicamentos para la atención del coronavirus, cuyos precios en las farmacias se han disparado abismalmente, y están lejos del alcance de la población que en estos momentos sufren la falta de dinero por la crisis de la pandemia.

Extrañamente los medicamentos de bajo costo se han agotado en las farmacias que solo expenden ahora los de marca, cuyos costos por cierto son excesivamente caros.

No es justo que en momentos de pandemia en que muchos peruanos mueren y miles son afectados por el virus letal, la mayoría no pueda adquirir los medicamentos recomendados por los médicos para atender a los pacientes con Covid-19.

No es la primera vez que se denuncia el afán de lucro de las farmacias, que en nuestro país casi el 90 por ciento están en manos de un solo grupo. El libre mercado no es motivo para que se aprovechen de la demanda para encarecer en demasía los medicamentos, peor aún en que millones de peruanos han perdido su empleo y no tienen dinero para cubrir los gastos de atención médica.

El presidente Martín Vizcarra ha reiterado que su gobierno no tolerará la corrupción ni los abusos en estos momentos en que todos debemos luchar contra ese enemigo invisible que es el coronavirus, que hasta ayer ya cobró 2,392 vidas y registra ya 84,495 infectados.

Este es momento, entonces, en que el gobierno debe intervenir para frenar este abuso que se comete contra la salud de los peruanos. Los medicamentos de bajo costo deben estar a la mano de la mayoría.

Y el Congreso no puede estar al margen de esta situación. Durante la campaña electoral se escucharon propuestas para acabar con los monopolios. Pues bien, es momento de cumplir con sus promesas para que las medicinas estén al alcance de la mayoría de la población. Basta ya de abusos. El país espera la intervención de sus autoridades.