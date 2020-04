OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Al estilo pico y placa

La cuarentena y toque de queda dispuestos por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país será cada vez más rígida, debido a la persistencia de los irresponsables que siguen desacatando las medidas y salen a la calle sin importarles nada, sin tomar conciencia del peligro en que ponen su salud y la de los demás.

Por ello, ayer el presidente Martín Vizcarra anunció nuevas restricciones, más duras también, ante el avance de la pandemia en el país, que ya registra 55 fallecidos y 1,414 infectados. Desde hoy, la salida solo para los casos necesarios, como ir de compra a mercado, farmacias o bancos, será al estilo pico y placa.

Los varones podrán salir lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres martes, jueves y sábado. Y los domingos, nadie sale. Es decir, las calles deben verse totalmente vacías. Medida acertada, sin duda, debido al avance de la pandemia.

Si el objetivo es frenar al coronavirus, y derrotarlo, todos debemos colaborar y no seguir sacándole la vuelta a la emergencia. Todos deben tomar conciencia de lo que representa ese virus. Basta ya de burlas, la situación no está para reírse de la autoridad.

No salir de casa es una obligación que cada uno de los ciudadanos deben asumir responsablemente. Las nuevas restricciones regirán hasta el 12 de abril, inicialmente, y podría prorrogarse si se amplía el aislamiento e inmovilización social obligatorios.

Anoche, la doctora Pilar Mazzetti, quien lidera el ‘Comando Covid-19’, alertó que las dos semanas siguientes serán las más difíciles en este periodo de emergencia, por tanto, lo más probable es que las medidas que se tomen serán más drásticas. Y la mejor forma de evitar el contagio es quedándose en casa.

No crean que de levantarse La emergencia el 12 de abril, todo volverá a la normalidad como antes de que se decretara la cuarentena y toque de queda. El gobierno ha sido claro, las restricciones no se levantarán en su totalidad, sino de manera gradual, conforme las circunstancias lo ameriten. De manera que todos debemos estar preparados. La vida después de la pandemia ya no será igual. Todo cambiará. Ojalá sea para bien, pero de nosotros depende.