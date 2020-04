OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: “Enmendando errores”

El Gobierno dejó de lado el tránsito diferenciado por géneros mientras dure la cuarentena por el coronavirus, y dispuso que desde hoy podrán salir hombres y mujeres solo para casos necesarios, como hacer compras en el mercado, farmacias o para realizar una operación bancaria.

Sin duda, el modelo pico y placa no dio resultados por la masiva asistencia de damas en los centros de abasto, que con tanta aglomeración se convertían en peligrosos focos de contagio.

El propio jefe de Estado, Martín Vizcarra, reconoció que la medida no dio los resultados que se estimaban, y por eso la corrección, pero remarcó también que su levantamiento no significa que todos deben salir a las calles sin motivo alguno.

Advirtió que solo deberá salir uno por núcleo familiar y por el tiempo que sea necesario, para después volver a casa y seguir con el aislamiento social obligatorio. Y es que no hay razón valida para que vayan el mercado, farmacia o banco más de una persona.

Todos deben entender eso y ser conscientes de que mientras menos gente haya en las calles, menores serán también las posibilidades de aumentar el contagio entre las personas. Hasta ayer, la pandemia del coronavirus en el país ha dejado ya 169 fallecidos y 5,897 infectados.

Estamos en la fase más difícil de la emergencia y se estima que lleguemos a la cima del pico con más de 20 mil contagiados, pero dependerá también de todos que las cifras no sean mayores.

Por eso no nos cansaremos de invocar a la gente que cumpla con las medidas restrictivas. No salir de casa es el mejor aporte a esta guerra para impedir que el coronavirus avance. Solo unidos podremos derrotar a este enemigo invisible, pero por demás peligroso.

Ahora, el Gobierno ha reducido también en una hora el toque de queda. Ya no será hasta las 5:00 de la mañana, sino hasta las 4:00 a.m., a fin de permitir que los mercados puedan atender más temprano al público. Ello no implica que desde primeras horas se formen aglomeraciones como las vistas en los últimos días. Seamos responsables.

Salgamos en orden, SOLO UNO POR FAMILIA y si compran para toda la semana mejor. Así, las posibilidades de derrotar al Covid-19 serán mayores. Ya lo saben.