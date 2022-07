OPINIÓN | Lewis Mejía Prada: Toque y fuga

El vecino tenía ganas de tomar una bebida caliente a media noche, se levantó de su cama y a pesar del frío y la humedad reinante en el medio ambiente, se fue a la cocina sin zapatos. Allí se le ocurrió prepararse un pan con queso que acompañara a la infusión, el piso estaba mojado por una filtración, pero no fue tomado en cuenta, hasta que, al intentar enchufar el calentador, una descarga lo fulminó.

Esa penosa historia se ha repetido a lo largo de los años, cobrando numerosas víctimas, algunas de las cuales, felizmente, lograron recuperarse después de un buen susto y conservando dolor. Otros no vivieron para contarlo, pero hubieran podido salvarse si usaban un calzado seco, si no tocaban las conexiones con las manos mojadas y, lo más importante, tenían todo en orden en el tema eléctrico.

Ocurre que las descargas eléctricas constituyen uno de los incidentes más frecuentes en el hogar, especialmente en temporadas invernales, como las que estamos viviendo. Por eso, debemos estar muy atentos a lo que pueda pasar en el hogar, en el centro de trabajo o en la institución de estudios, pues podrían darse en cualquier momento. Si su vivienda es antigua, es mejor prevenir que lamentar, lo que significa estar más atento a las conexiones que ya tienen sus buenos años encima y acaso sea necesario reparar o reemplazar.

En cualquiera de los dos casos, lo mejor es acudir ante un electricista competente, es decir, un profesional de la especialidad que sepa hacer bien la tarea y no sea un improvisado. Como con la vida no se juega, la clave está en encargar estas labores, que generalmente no dominamos, a quienes sí tengan el conocimiento teórico y práctico indispensable. Caso contrario, nos exponemos a sufrir un accidente que pueda afectar nuestra salud y la de los seres queridos o, peor aún, ocasionar un incendio por corto circuito.

Según las estadísticas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), las conexiones eléctricas defectuosas o clandestinas, así como los corto circuitos, se ubican entre las cinco principales causas de los siniestros. Este tipo de situaciones se presentan no solo en casa, también en los centros de trabajo, con énfasis en los talleres productivos o de reparaciones, centros de cómputo y otros negocios similares.

Es que el consumo de energía eléctrica, si no es supervisado conforme a la normatividad vigente y se lleva a cabo bajo las medidas de seguridad establecidas, puede ser un factor de riesgo. Y tan igual como las instalaciones eléctricas, es necesario brindar el debido mantenimiento preventivo a los equipos y aparatos eléctricos, pues su carga de energía también podría darnos más que un dolor de cabeza si no actuamos en prevención.

