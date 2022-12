Opinión | Lewis Mejía Prada: Alerta en Año Nuevo

En un trabajo en conjunto entre la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), se realizó la campaña “Año Nuevo Seguro”, que consistió en el monitoreo de grifos contra incendio en el centro de Lima.

Así titularon los medios de comunicación la reciente alianza estratégica establecida entre tres instituciones que, desde hace buen tiempo, vienen trabajando juntas para brindar las soluciones necesarias para que en caso de un incendio haya recursos para extinguirlo.

Se trata de una buena noticia ante la ola de siniestros, varios de ellos de grandes proporciones, que se ha presentado en los últimos días en nuestro país, con su lamentable saldo de fallecidos y heridos.

Los grifos, también llamados hidrantes, son aquellos dispositivos de metal en forma de torreones que, pintados de rojo o amarillo, se ubican en ciertos sectores de las ciudades, formando parte de la red de agua a la que se conectan las autobombas o camiones de bomberos.

Según cifras oficiales, solamente entre Lima y Callao se cuentan más de 23 mil grifos contra incendios, y si hablamos a nivel nacional la cantidad asciende a las 37 mil instalaciones.

Pero lo cierto es que, actualmente, no hay la cantidad suficiente para nuestras ciudades cada vez más extensas, y por eso los bomberos voluntarios padecemos serias dificultades para controlar y extinguir un fuego sin control, especialmente en las zonas populares de la ciudad.

Sin agua no hay forma. Y por eso resulta fundamental que la ciudadanía cuide estos sistemas, evitando su manipulación por personas no autorizadas que con frecuencia intentan vandalizarlos, robándole algunas piezas.

El sistema de llaves es la parte más crítica de los hidrantes, pues permiten abrir o cerrar la válvula con seguridad para dar paso al caudal del líquido elemento, pero también lo es los hilos para enroscar de las tomas, que es el punto al que se conectan las mangueras.

Si están rotos o abollados, la dificultad de utilizarlos generará una demora en el personal emergencista para armar la maniobra y lanzar agua, y ya sabemos que en caso de incendios el tiempo es oro.

Todas las ciudades que se merezcan esa denominación deberían contar con un sistema seguro y suficiente de hidrantes, no solo Lima, y estas iniciativas conjuntas con la empresa de abastecimiento del agua, la SUNASS y los Bomberos Voluntarios tienen que multiplicarse en las regiones.

Importante es que, si vas a comprar un terreno en proceso de urbanización, solicites a la empresa inmobiliaria que coordine con las autoridades del sector la debida instalación de los grifos de agua contraincendios.

Especialmente en aquellos sectores en proceso de desarrollo, a donde las unidades móviles de los bomberos voluntarios tardarán en llegar por la distancia.

También, que te mantengas listo para reducir los riesgos y prevenir los amagos de incendio, y eso significa no usar pirotécnicos, no quemar muñecos o basura en las calles, no sobrecargar las instalaciones eléctricas y vigilar la cocina.

Gracias a Sunass, a Sedapal y a todas las organizaciones que se suman al esfuerzo de reducir los riesgos. Por parte de los Bomberos Voluntarios, renovamos el compromiso de seguir alertas para brindar ayuda en emergencias a través del 1-1-6.

¡Feliz 2023!

