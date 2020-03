OPINIÓN | Lewis Mejía: “Ahora te pedimos ayuda”

Desde el año 1860, los Bomberos Voluntarios te hemos brindado auxilio en casi todo tipo de emergencias, desde incendios, terremotos, inundaciones hasta guerras y otros conflictos. Pero hoy, que el mundo está amenazado por una pandemia de tal magnitud como lo es la del Coronavirus, somos nosotros los que debemos pedirte ayuda… Para ayudarte. Ayúdanos a no tener que ir a tu barrio, a tu casa o a tu departamento para sofocar un incendio, a controlar una fuga de gas en la cocina o para atenderte por una mala caída.

Evita sobrecargar las instalaciones eléctricas de tu hogar o tu bodega, desconectando todos los equipos que no uses y reduciendo tu demanda de energía. Estate atento a lo que haces en la cocina para que puedas evitar una inflamación o la fuga de gas; revisa las conexiones de la manguera, el regulador y el balón, y verifica que estén en buen estado. Haz todo lo que puedas para que tus hijos pequeños no ingresen a la cocina, donde podrían quemarse con las ollas, la comida y los líquidos calientes. Recuerda, los niños jamás deben estar en la cocina. No juegues en el techo ni en el balcón, la escalera u otros sitios inseguros.

Si te caes, vamos a tener que ir a tu casa para estabilizarte y luego evacuarte a un hospital. Utiliza el ascensor solo si es necesario, y evita sobrecargarlo con más gente o paquetes de lo que se permite para que funcione bien. Así evitarás quedar atrapado hasta que podamos llegar para rescatarte. Recuerda que nuestro número solamente para atender emergencias es el 1-1-6, y llámanos en caso de incendios, fugas de gas, accidentes vehiculares y rescates.

Controla el uso del teléfono para evitar que alguien haga bromas pesadas. Lávate las manos con agua y jabón tú y tus seres queridos. No salgas a la calle salvo para comprar alimentos. Infórmate a través de la radio y los canales de televisión con los mensajes que emite el Estado, no hagas caso a rumores ni chismes que solo generan pánico. Y toma en cuenta que, si presentas los síntomas del Coronavirus, debes mantener la calma y llamar inmediatamente al 1-1-3 del Ministerio de Salud (MINSA) donde obtendrás ayuda inmediata.

Estamos de guardia hoy como en los últimos 159 años. Pero para evitar el contagio, tenemos pocos Bomberos Voluntarios en servicio. Por eso, esta vez te pedimos por favor: cuídate, no nos hagas ir a tu casa. Gracias por tu ayuda.