OPINIÓN | Dennis Falvy: Las movidas extraterritoriales de la FED

El tema de las finanzas es complejo y requiere mucho training para su comprensión. En el Perú ello casi no existe en medios de comunicación, incluso especializados.

Por ello, leer y trasmitir, un post reciente del Financial Times de Gillian Tett, titulado “Federal Reserve’s swaps intervention will preserve dollar’s reach” me parece importante.

Jay Powell, de la FED ha ayudado a los mercados de dólares fuera de las costas de Estados Unidos, debido al Covid-19, mediante acuerdos de swaps con otros bancos centrales.

Ello no sólo calmó los mercados, sino que ha apuntalado la hegemonía del sistema financiero global basado en el dólar en los años venideros. El analista del Financial nos dice que el concepto de swaps de bancos centrales, en los que dos instituciones intercambian divisas, tuvo una “prehistoria sostenida de 1962-1998”, según un documento del Banco de Pagos Internacionales.

Pero su uso se desvaneció a principios del siglo XXI, pero ello cambió abruptamente en la crisis de 2008, debido a que las empresas financieras no estadounidenses, particularmente en la eurozona, habían acumulado exposiciones masivas y desequilibradas en dólares.

Al no poder obtener suficiente moneda en los mercados privados, se desató pánico, pues el Banco Central Europeo no pudo ayudar, no tenía suficiente stock de dólares.

Así, la Fed creó líneas de intercambio que permitieron al BCE y a los bancos centrales de otros cuatro países (Suiza, Reino Unido, Japón y Canadá) suministrar dólares a sus mercados locales.

“La Fed convirtió efectivamente a los otros bancos centrales en sus sucursales para extender su alcance al segmento offshore USD”, A mediados de marzo, el pánico volvió a estallar en los mercados de dólares extraterritoriales. La Fed respondió y se crearon “Repos”.

Pero se me acabó el espacio. Vean en el link lo demás: https:// www.ft.com/content/df9e34aa-9b5c-11ea-adb1-529f96d8a00b Ah y el analista señala: “Esto podría afianzar aún más el uso del dólar después de la conmoción de Covid-19, incluso si países como China odian eso”.