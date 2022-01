OPINIÓN | Julio Schiappa: “Versión (ciudadana) de la masacre Rincón/Castillo”

Pocas veces he encontrado un post en Facebook, tan preciso como el publicado por Jaime, un anónimo internauta. Dice lo que muchos sentimos ante la entrevista/masacre de Fernando del Rincón para CNN.





“Castillo es un profesor rural sindicalista, sin una carrera política significativa, sin oratoria ni experiencia en el debate, y mucho menos acostumbrado a las arremetidas periodísticas diarias. Eso siempre lo supimos desde que comenzó la primera vuelta o en pleno camino electoral. Pero si termina su mandato sin corrupción, habrá sido un gran presidente.

Castillo, con Rincón, ha confesado que está aprendiendo a ser presidente. ¿Dijo algo que no sabíamos? No, pero esta honestidad puede ser capitalizada por la oposición malévola y ventajista. ¿Qué aprendieron los presidentes en el poder que elegimos antes? Todos, con decenas de cartones para gobernar, como el statu quo manda. Alan García tuvo dos mandatos y lo único que hizo fue encarar procesos por corrupción hasta que encaró la muerte. Y, desde que tengo uso de razón, los medios de comunicación solo dicen que fue un gran político. En conclusión, PPK no era “el candidato de lujo”, el empresario más preparado para gobernar, la verdad de sus oscuros negocios se lo tragó vivo. ¿Cómo terminó Toledo, que estudió en el extranjero? ¿Cómo terminó Humala, un exmilitar? ¿Cómo terminó el ingeniero nisei de los 90? Castillo no está en esa lógica, eso parece.





Rincón es un periodista que le gusta el show y la entrevista negra, sin objetividad. Con la intención de quedar como el protagonista de sus entrevistas, que no deja hablar e interrumpe cuando sabe que algo de sangre puede producir. Rincón, entre otros operativos de Estados Unidos, estuvo del lado del golpe de Bolivia, con la línea editorial de CNN y que EEUU ama. Hasta donde recuerdo, el único que lo puso en su lugar y trapeo el suelo con él, fue el ecuatoriano Rafael Correa.

Hasta aquí, ya Castillo debería saber que lo mejor para él sería sacar a todo su equipo de comunicaciones y poner a gente que ayude y le diga la verdad, no solo chupamedias que lo adulen, o paisanos interesados en progresar a su costa. Lo pusieron en el lugar equivocado, frente al más artero anti izquierdista de la TV americana. Ante la ola de críticas que hasta llaman “vergüenza internacional” a esta entrevista, pregunto: ¿quién lo hubiera hecho mejor? ¿RLA? ¿El que ni siquiera sabe leer en un debate o habla ebrio? ¿De Soto? ¿El que miente hasta en los títulos que tiene? ¿O la cabecilla experta en organización criminal que pronto estará en la cárcel?

Castillo es el rostro campesino choleado del Perú y tirado desde siempre a la última fila de la burocracia. Se le puede criticar, claro que se le puede criticar, pero no desde ese sesgo de creer que Lima es el Perú y lo demás no importa”. (Cierro cita).

