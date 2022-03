OPINIÓN | Julio Schiappa Pietra: Guerra o paz, el dilema histórico

Yuval Noah Harari es historiador y filósofo que nos da una visión totalmente nueva del conflicto de Ucrania. Dice que el “logro más importante de la humanidad ha sido el descenso de las guerras”.





Y la invasión rusa a Ucrania es un retroceso que nos lleva a pensar si la humanidad puede cambiar o si estamos condenados a ciclos de violencia y destrucción como los vividos por la humanidad los últimos 20 siglos.

Según el sabio israelí, hay quienes piensan que en la historia domina la Ley de la Jungla, si no te adaptas mueres. Solo existiría una sola manera de que los países sobrevivan, para no ser devorados por otro: la guerra. Así fue, dicen, y así será.





Otra escuela sostiene que la guerra no es una ley natural. Los hombres la crearon y pueden controlarla. Contra el sentido común extendido, de que la guerra es parte inherente de la condición humana, como las bacterias a todo ser vivo, las evidencias arqueológicas solo han conocido de guerras hace 13 mil años. Luego de ese período son numerosos los ejemplos de culturas y países que no han pasado por la guerra, como forma principal de ejercer poder. Caral, nuestra más vieja cultura peruana, es un ejemplo, no tenía ejército.

Los partidarios de la segunda escuela de pensamiento sostenemos que la humanidad puede cambiar de una cultura de guerra a una de paz. Como los setenta años en que las superpotencias no han desencadenado guerras como la I y II Guerras Mundiales.

Esto, dice el filósofo, es un buen ejemplo de cómo se puede evitar el conflicto armado, que el cambio es posible. Y esa apuesta habría sido rota por Putin, al declarar una guerra, aparentemente con Ucrania, pero en realidad con la UE y EEUU, dos de las superpotencias mundiales.

Un retroceso si hoy contemplamos una cultura no militarista que en promedio solo gasta 6,5% de los presupuestos de los países en mantener ejércitos. En otras etapas de la vida humana se gastaba casi todo en el gasto militar, quedando sumas muy pequeñas para invertir en educación y salud.

Además, la paz ha generado fronteras, más o menos estables, y favorecido enormemente el comercio global, que se ha multiplicado en 5 veces desde 1970 a la fecha. La paz ha permitido la globalización económica, comunicacional, de toda la Tierra. Desigual sí, pero es un paso gigante en la historia humana.

¿Seguiremos aplicando la lógica de la Ley de la Jungla o creeremos en el cambio sin Guerra?

