OPINIÓN | Julio Schiappa: “La dura ruta al buen gobierno”

Pocas veces un gobierno popular en América Latina enfrenta una coyuntura económica con perspectivas tan favorables como el Perú de hoy. Pocas veces también, sin haber de por medio una revolución, se observa los riesgos que hoy surgen tan amenazadores para el país.





El primer riesgo es el derrumbe hacia adentro, o, implosión, de la unidad de grupos políticos de izquierda para sostener el gobierno. Sin sustento político, no es posible seguir gobernando, porque se perdería toda posibilidad de articular el Ejecutivo con Legislativo al pulverizarse el actual bloque de congresistas elegidos por la izquierda y fracasar el nuevo gabinete que inicia funciones en estos días.

El segundo riesgo es no obtener aliados en el centro. Obviamente no basta un acuerdo entre las izquierdas. El fiel de la balanza lo están ejerciendo grupos de centro derecha que tienen los votos para hacer la diferencia. Nadie negocia con las micro partes de un gobierno, presa de la división, así que tampoco ese vital nivel de alianzas será imposible de lograr si PL no se suma al esquema del gobierno. Al sumarse, dividido en varias partes, se consolida una fuerza de gobierno más consolidada.





El tercer riesgo es la falta de organización del poder en la cúpula del Estado, tanto en la Presidencia de la República como en los vitales ministerios de Transportes, Producción, Energía y Minas, Agricultura. Un solo ejemplo, la segunda reforma agraria puede esperar, siendo lo más urgente intervenir con todos los recursos posibles para apoyar al agro con fertilizantes y créditos para que no fracase la próxima campaña agrícola, generándose escasez de alimentos

El cuarto riesgo, la temible corrupción que el desorden genera. Es que la desorganización deviene en nombramientos indebidos, en conciliábulos –tipo Lagarto– para negociar obras públicas. Debe ser revertida por el trabajo planificado, y sin choros cerca, para dar resultados a la población. El pueblo quiere obras, no palabras.

Finalmente, en quinto lugar, si el desorden y la división del país continúa, con gran escándalo, puede pasarse el boom minero por temas muy concretos. De errores de ese tipo, se aprovecha la empresa china Las Bambas o Repsol contaminante petrolera, los acreedores de la Sunat y miles de capitalistas, que generan riqueza cargada de problemas sociales.

La lección es clara, solo el buen gobierno asegura la justicia, la equidad y un potente desarrollo sostenible.

