OPINIÓN | Julio Schiappa: Gas nuestro que estás en el cielo

El gas debe ser manipulado con cuidado, si no puede causar incendios y explosiones. Igual es la política energética del Estado, que debe ser actualizada para no defraudar a millones que la oyeron como promesa electoral. Con la guerra entre Rusia vs Ucrania, hay un serio problema con la política seguida con el GLP, que es un producto importado.

“Se empezó a subsidiar el GLP y ahora tenemos un problema de que un montón peruanos que apostaron al GLP y se les ha ido el precio a las nubes y comienzan a pensar ‘por qué no me cambie en su momento al gas metano’”, subrayó hace poco Pedro Gamio, ex viceministro de Energía.

Ante este panorama, el GLP tiende a volverse inviable por su alto precio y ruptura de nuestra fuente de abastecimiento en Rusia. Es momento de ejecutar un plan de masificación del gas natural, a fin de brindar mayores beneficios a las familias peruanas, así como al sector de transporte, industria y electricidad.

¿Lo justificará el costo? ¿O es mejor la política del Petrobalón con Gas Natural que bajaría considerablemente el precio? ¿O renovar la flota de buses de diesel y gasolina, a energía eléctrica? Sin tener que hacer obras gigantescas que demorarían varios años. Como todo gran cambio es necesaria una transición energética, un planeamiento con ruta corta y ruta larga para conseguir el mejor costo-beneficio.

Sin una estrategia así, el gas seguirá siendo una demagógica promesa más. Esa es la fórmula que defenderá la economía frente a un escenario en donde el precio del barril de petróleo en cualquier momento se va a los US$ 150/barril. Hay que definir una nueva política para la energía de gas y petróleo, mientras transitamos a una economía más verde.

El tema del gas tiene que ser redefinido para crear una política que tome en cuenta los compromisos del cambio climático. En esa línea, hay que revisar la viabilidad de entubar todas las ciupara dades del país para llevarlo a los hogares. Carísimo y puede ser obsoleto. Otro punto de la agenda es adelantar el calendario para importar buses eléctricos, una alternativa que ya están implementando por su cuenta y riesgo varias empresas de transporte formal.

Gas o electricidad, otro tema a decidir. Sino queremos que el gas nuestro siga en los cielos, en precio y accesibilidad, es hora de crear una nueva política energética y gasífera, capaz de generar el cambio.

