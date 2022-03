OPINIÓN | Julio Schiappa: Alerta roja con gas y petróleo

Un problema central para el Perú, y su desarrollo presente y futuro, es una política de importación de petróleo que llega a los US$6,000 millones anuales. Petrotal, el principal productor de petróleo del país tiene el lote 95, que produce 20,000 barriles diarios, paralizado por comunidades indígenas que han bloqueado ríos, impidiendo la salida o entrada a Puinahua, centro principal de la producción petrolera.

En plena alza de precios esta producción nacional es indispensable. El interés nacional debe imponerse sobre el particular de las comunidades, resolviendo ese conflicto de manera inmediata. Es una emergencia nacional. Para atender la emergencia, el Perú debe generar, además, una rápida rectificación de la absurda política de la UEFA que tomó la medida de detener el flujo de importaciones de petróleo por las plataformas marítimas de La Pampilla.

Hace unos días, esta medida casi hace suspender el abastecimiento a los aviones que aterrizan en el aeropuerto Jorge Chávez. Siguen paradas otras plataformas, con lo cual el abastecimiento a Lima y 6 regiones resulta precario. Ni para investigar, ni para corregir la contaminación, es necesario parar el flujo de combustible, un harakiri burocrático de los necios funcionarios de UEFA.

Capítulo aparte, es la estrategia seguida con el gas, que no permite consolidar una política de masificación y ruptura de la dependencia del GLP importado, obra de lobistas que sabotearon el gas natural, en especial para centrales eléctricas y uso vehicular. Estas malas política son una tenaza que debe liquidarse, a la luz de la explosión de precios provocada por la guerra en Ucrania que puede disparar el precio del oro negro hasta casi 200 dólares en los próximos meses.

La política seguida con el GLP, que es un producto importado, sigue siendo un gran problema. “Se empezó a subsidiar el GLP y ahora tenemos un problema de que un montón de peruanos que hispanoapostaron al GLP y se les ha ido el precio a las nubes y comienzan a pensar ‘por qué no me cambié en su momento al gas metano’”, subrayó hace poco Pedro Gamio, ex viceministro de Energía.

Con la crisis de Ucrania, el balón de gas doméstico costaría de 80 a 100 soles, impagable. Hay que pasar a usar balones de gas natural citrogenado (congelado) o importarlo de Bolivia, para masificar este combustible de bajo costo, sin esperar el largo proceso de instalar redes de tuberías. La Alerta es roja, no cabe duda.

