OPINIÓN | Jorge Tineo Rendón: “The J. Geils Band: cuando el éxito masivo separa”

The J. Geils Band es uno de los casos más interesantes del rock norteamericano. Dueños de un poderoso carisma en escena, calidad musical electrizante y respetuosa devoción por el soul, el R&B y el blues más viscerales, nunca alcanzaron el reconocimiento masivo que tales credenciales merecían.

La banda fue formada por John Geils (guitarras), Richard ‘Magic Dick’ Salwitz (armónica, saxos) y Danny ‘Dr. Funk’ Klein (bajo) en 1968, en el Instituto Politécnico de Worcester (Boston, Massachusetts), con la intención de tocar blues acústico por el circuito de bares locales. Poco tiempo después llegaron Stephen Bladd (batería, coros), Seth Justman (teclados, coros) y Peter Wolf (voz) y giraron hacia el blues-rock y el R&B de sonido clásico.

En tiempos de grupos serios de rock sureño, progresivo y hard-rock, la fiesta relajada de The J. Geils Band era una explosión de ánimo y bohemia. Flamígeros solos de armónica, órganos Hammond y afiladas guitarras conectaban al público con el genuino placer de hacer/escuchar música para divertirse, sin dejar dudas de que eran una banda de harto oficio. Wolf tenía el magnetismo de Mick Jagger y Steven Tyler pero con una actitud y voz reconocibles a kilómetros de distancia. En sus energéticos conciertos combinaban covers de leyendas del blues y el R&B como Wilson Pickett, Smokey Robinson o John Lee Hooker con composiciones propias, bajo la atenta supervisión de Geils. Eran, con sus hábitos extravagantes y actitud ruda en vivo, por así decirlo, los Blues Brothers del mundo real.

Peter Wolf (apellido real: Blankfield), quien antes de dedicarse a la música era un sencillo DJ neoyorquino, ingresó al mundillo de las celebridades y alfombras rojas tras su matrimonio con la famosa actriz Faye Dunaway, que duró cinco años. Pero la banda mantuvo siempre un perfil muy bajo, casi rozando la subestimación, a pesar de haber lanzado, entre 1970 y 1978, ocho contundentes álbumes en estudio y dos en vivo de gran factura. Hasta que su décimo álbum, Freeze-frame (1981) los convirtió en superestrellas de MTV con canciones como Centerfold, Freezeframe y Angel in blue. Un año después, sus versiones de los clásicos sesenteros I do y Land of a thousand dances –del tercer disco en vivo, Showtime! (1982)–, confirmaron su ingreso al podio de los “clásicos ochenteros”.

Fue el principio del fin. El éxito comercial de estas producciones provocó fisuras creativas entre Wolf y Sethman, principales compositores, que terminaron con la salida del primero en 1983. Dos años después, The J. Geils Band se separó oficialmente. El grupo que comenzó como telonero de los Allman Brothers, Black Sabbath y los Rolling Stones y había hecho bailar al mundo con su humeante y sinuoso ritmo, desapareció cuando la fama acababa de tocarles la puerta. Aunque hubo varias reuniones, problemas legales entre J. Geils y el resto por usar su nombre evitaron un verdadero regreso. Su muerte en el 2017 terminó con esa posibilidad de manera definitiva.