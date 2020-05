OPINIÓN | Jorge Tineo: ‘Prog From Home: Tres horas de música’

Desde que comenzó la cuarentena mundial, músicos de distintos géneros han ofrecido su talento usando la tecnología, para brindar momentos de entretenimiento durante el encierro pandémico y crear plataformas de soporte emocional y económico a doctores, enfermeras, policías y bomberos que enfrentan de manera directa al virus.

Así como el tenor Andrea Bocelli desde la Catedral de Milán o Billy Joel tocando el piano y proyectando su imagen sobre las paredes altas del Empire State, una constelación de músicos de rock progresivo se unió en el concierto Prog From Home, transmitido en vivo el pasado 9 de mayo, vía streaming, en el canal YouTube de The Prog Report, publicación especializada en este subgénero con más de cinco décadas de evolución.

Usando distintas técnicas de edición y sistemas multicámaras, destacados nombres del prog-rock contemporáneo participaron de casi tres horas de recital online.

Desde sus casas o estudios privados de grabación, virtuosos ejecutantes compartieron con miles de cibernautas sus mensajes musicales de esperanza y espiritualidad.

En el cartel estuvieron importantes bandas como Magenta, The Pineapple Thief o The Reign Of Kindo, abanderados del género durante el siglo 21. El pianista y cantante John Mitchell, líder de It Bites fue uno de los más celebrados.

El guitarrista Paul Bielatowicz (quien estuvo en Lima acompañando a Carl Palmer de ELP durante el 2018) tocó consigo mismo e hizo una magistral demostración de su dominio del tapping.

Varios integrantes de Spock’s Beard -Eric Gillette, Nick D’Virgilio, Ryo Okumoto- sorprendieron con sus canciones. El líder de esta clásica agrupación de metal progresivo, el guitarrista Neal Morse, tocó Wind at my back, uno de sus temas emblemáticos, acompañado por su esposa e hijo.

Is this the world we created?, tema de Queen compuesto por Freddie Mercury y Brian May en 1984, fue interpretado por Ross Jennings (voz) y Charlie Griffiths (guitarra) de Haken.

Por su parte, Randy McStine (voz, guitarra) y Adam Holzman (teclados) hicieron una estremecedora versión de Here comes the flood, del primer álbum solista de Peter Gabriel (1977).

Pete Jones, joven tecladista invidente, combinó Hygee, composición propia, con la introducción de Firth of fifth, clásico de Genesis de 1973. Blood on the rooftops (1976), otro tema de esta inolvidable banda, fue tocada por el mismísimo Steve Hackett, uno de los estelares del concierto, que cerró con Jordan Rudess y Mike Portnoy, exintegrantes de Dream Theater, por separado.

Pueden ver el concierto Prog From Home completo en este enlace https://youtu. be/vSKx4G_ICZc.