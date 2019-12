OPINIÓN | Jorge Tineo: “Patti Smith: la última revolucionaria”

Desde su aparición hace 44 años, con su debut Horses (1975), Patti Smith dejó claro que no era una simple rocanrolera tratando de hacerse notar en un género musical dominado por hombres. De hecho, sus primeras presentaciones tuvieron que ver más con revolucionarios recitales poéticos que con conciertos masivos.

Sin embargo, como cuenta en Just kids (2010), su descarnado libro de memorias, las guitarras aparecieron en su vida por su interacción con músicos en locales como el Max’s Kansas City y el CBGB, para nunca separarse de ella. Su trayectoria es una llamarada de talento, irreverencia y libertad que pone a prueba la tolerancia del establishment.

Es tan contundente el consenso sobre su coherencia e integridad artística que hasta los millennials, incapaces de saber quién es, la reconocen como una activista inspiradora y confiable, una combativa señora de desordenadas greñas blancas, pasamontañas y mirada profunda, cuestionadora.

En enero de 2018, caminando por New York –su centro de operaciones– apoyó la manifestación de un grupo de peruanos que protestaban por el mañoso indulto que PPK le dio a Alberto Fujimori, la Navidad del 2017. El video se viralizó de inmediato.

Pero ‘La Madrina del Punk’ no es una rockera acabada viviendo de la nostalgia. Sus declaraciones contra Trump –“me molesta que la persona que representa a nuestro país sea un hombre sin educación, sin empatía, compasión y sentido de la historia”– o la admiración que expresa por la niña sueca Greta Thunberg –“necesitamos apoyar a los jóvenes como ella, abrazarlos y protegerlos”– son muestras de que su pensamiento está más que actualizado en temas políticos y medioambientales.

Smith grabó, entre 1975 y 2012, apenas once álbumes, siempre con sus inseparables cómplices Lenny Kaye (guitarra), Jay Dee Daugherty (batería) y Tony Shanahan (bajo, quien reemplazó al checo Ivan Kral desde 1996). Pero nunca dejó los escenarios, sorprendiendo al mundo con intensos conciertos en los que combina música, poesía y activismo, registrados en el documental Patti Smith: Dream of life (2008), dirigido por Steven Sebring.

En su discografía destacan títulos como Horses (1975), Easter (1978, contiene Because the night, coescrita con Bruce Springsteen), Dream of life (1988, incluye su himno ‘People have the power’), Gung Ho (2000) o el disco de covers Twelve (2007) en los que aparecen siempre su familia, sus referencias artísticas –Arthur Rimbaud, William Blake–, sus héroes musicales –Dylan, Hendrix, Cobain–, sus luchas antibélicas y su tormentosa relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, responsable de las carátulas de sus primeros discos, quien falleció en 1989 a los 42 años, víctima del VIH.

Patti Smith, quien hoy cumple 73 años, acaba de publicar Year of the monkey, un nuevo libro de memorias en el que reflexiona sobre su carrera, su edad y el momento político del mundo y de su país. “Creo que lo más importante es ser humanista, estar preocupada por la humanidad. Y eso incluye preocuparnos por la tierra en que vivimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos”. Amén.