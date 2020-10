El gobierno acaba de promulgar la Ley N°31050, medida de “salvataje” de 5,500 millones de soles, consistente en garantías para la reprogramación de deudas y reducción de costos (tasas de intereses), para créditos de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y mypes. Sin duda, estas medidas aliviarán la economía de las familias; pero son de bajo impacto en la reactivación del aparato productivo.



Las mypes necesitan un impulso reactivador, a través de financiamiento para capital de trabajo; a fin de compensar las pérdidas por la emergencia sanitaria y esto no pasa solo por la reprogramación de deudas, que en puridad significa una moratoria de obligaciones ya adquiridas; necesitan capital fresco para reflotar sus unidades económicas. Reactiva Perú se quedó en la epidermis por la evidente concentración de estos préstamos.

El desafío que no está asumiendo el gobierno es evitar la quiebra de cientos de miles de mypes, que significará mayor pérdida de empleo, hambre y miseria; pues, hasta ahora somos el país en América Latina con el peor desempeño económico en medio de la crisis, por falta de una visión clara de país. La política económica anticíclica aplicada por el gobierno tiene un sesgo desdeñoso del sector real de la economía, que es el gran motor, precisamente son los emprendedores de este país. En circunstancias que el Perú, para decirlo” metafóricamente” está parado al borde del precipicio, no se puede pensar en medidas procíclicas que acompañan los procesos de crecimiento económico en tiempos normales, como son la promoción del empleo formal, laxitud impositiva a favor de los que más ganan, etc.; de lo que se trata es evitar que millones de personas que cuentan con un empleo informal o autoempleo (70% de la PEA) lo pierdan y no sean condenados a la pobreza; cuando no, a la extrema pobreza (shock de contingencia), y para ello requieren financiamiento, apoyo del Estado.

Esta última medida anunciada por el gobierno está destinada solo para las que cuentan con historial crediticio; es decir, para una ínfima fracción de ese 6% de mypes que cuentan con acceso al crédito; es por ello, la URGENCIA de una medida de rescate y apoyo financiero a las mypes por S/15 mil millones, lo que podría retribuir como resultado por lo menos 3 puntos de PBI, HAY QUE VOLVER LA MIRADA AL PERU REAL.