OPINIÓN | Jorge Solís: “La economía y la Torre de Babel”

La palabra Babel deriva del verbo hebreo baibál y significa “confundir”. Según relata una nota publicada por UNCR-ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados-Comité Español, intitulada LA TORRE DE BABEL: LA LEYENDA BÍBLICA “La comunicación y el origen de las lenguas están en la famosa leyenda bíblica de la torre de babel. Desde inicio de los tiempos, uno de los aspectos que mayores problemas ha causado al hombre es la incomunicación. La incapacidad de comunicarse puede llevar ausencia de respeto por el otro, violencia o guerra”.





En mensaje inaugural el novel primer ministro Aníbal Torres, pretendiendo cruzar el rubicón de las propuestas económicas socializantes de sus mentores políticos, ha señalado el día de ayer “el gobierno suscribe una economía social de mercado, tal como establece la constitución, lo que significa que debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario…”, entelequia, que pone en cuestión la Economía Social de Mercado como fundamento del orden económico en el Perú y que tiene como pilares la libre competencia, respeto irrestricto a la propiedad privada e iniciativa privada en armonía con la ley ; y, en su sentido social el rol subsidiario del Estado, lo que no se condice con la proclama de tanto Estado como sea necesario, expresión en la que subyace esa vocación de un Estado macroencefálico y concentrador, que no hace más que refrendar “sin querer queriendo” como diría el chavo del ocho, el entrelíneas del mensaje de investidura presidencial: reforma del capítulo económico de la Constitución, sobredimensionamiento del Banco de la Nación , recuperación de la soberanía de los recursos naturales, nacionalización del gas de Camisea, segunda reforma agraria, etc. Todo ello, en consonancia con las malhadadas ideas trasnochadas del tótem ideológico de este gobierno.

Si hay algo que caracteriza pulcramente a los protagonistas de este gobierno, es el mensaje entre líneas, el pacto infame de hablar a media voz y triquiñuelas. Después de cada crisis, que son recurrentes, se presentan como sepulcros blanqueados. Volviendo a la leyenda de la TORRE DE BABEL, podemos concluir a manera de colofón, que uno de los principales problemas es la incomunicación.





La incapacidad de comunicarse y la opacidad llevan a la ausencia de respeto, violencia o guerra; pero no hay más ciego que el que no quiera ver, ni más sordo que el que no quiera oír, ¡en fin, cada quien cava su propia tumba!

◼ Más de Jorge Solís:



OPINIÓN | Jorge Solís: “Una luz en la penumbra para la inclusión financiera”

OPINIÓN | Jorge Solís: “Experiencias vividas más que ideas aprendidas”

OPINIÓN | Jorge Solís: “Fonavi, justicia que revela otras inequidades”