OPINIÓN | Jorge Solís Espinoza: Los últimos días de Castillo en Palacio

Esta columna usualmente es un espacio de análisis económico y financiero; sin embargo, impelido por las aciagas circunstancias que vive el país en el plano político, resulta casi un acto de fe en el futuro y de responsabilidad moral con el país, decir nuestra palabra, sobre el acontecer que enloda al gobierno en la miasma y arrastra a todo un pueblo inmisericordemente a la miseria y desolación.

La denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, devela la existencia de una organización criminal liderada por Pedro Castillo. El profesor se encuentra en un callejón sin salida; entonces empieza la diáspora, pues la situación es insostenible, la consigna es “sálvese quien pueda”, claro, para los que no tienen vocación de kamikase.

Creo firmemente que la contraofensiva palaciega no es más que un artificio, instrumentado mediante un mamotreto de acción de amparo presentado por el “seudo” jefe de Estado contra el Congreso y por la obsecuente y felona ministra de Cultura, quien irónicamente ensaya una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, no son más que manotazos de ahogado y balbuceo reflejo de los estertores premortis.

No hay duda, que estos son los últimos días de Castillo en Palacio, del que denostó acremente y luego se embelesó por la sensualidad de la vida palaciega, aferrándose a la vida aristocrática que provee el poder, consciente o no de su condición de inquilino precario, proscrito por la conciencia del pueblo que dice defender y terminó siendo víctima de sus estropicios. En fin, como suele suceder, colofón de esta página negra, saltarán los carroñeros enfundados en sus fajines ministeriales, para saltarle a la yugular a todo aquel que levante el dedo acusador.

El problema, más allá de la tragicomedia que nos toca vivir, es el impacto del desgobierno en la economía. El Perú experimentará el menor crecimiento del PBI en la región, según el FMI, cerraremos el año con 2.8%, Colombia con 6% y Argentina con 4%, cuando nuestro potencial de crecimiento era de 6%, similar al de Colombia; 1 de cada 3 peruanos no alcanza a cubrir la canasta mínima familiar.

Según la SNMPE en minería se ha dejado de producir US$ 1,100 millones y se ha dejado de recaudar en impuestos y regalías US$ 300 millones; la inversión en minería se proyectaba en US$ 4,417 millones y se estima, a la sazón será 0; en 2,000 proyectos de inversión pública del gobierno nacional, no se ha ejecutado un solo sol; el 76% de la economía es informal; el empleo y los salarios se han precarizado. Revertir esta situación tomará varios años, este es el costo de la improvisación.

“Ave Patricia Benavides, la justicia tarda, pero llega”.

