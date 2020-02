OPINIÓN | Javier Zúñiga: “La pobreza en el Perú”

La institución pública encargada de determinar si una familia se encuentra en situación de pobreza o de extrema pobreza comparando el gasto per cápita mensual de un hogar frente a las líneas de pobreza y extrema pobreza, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo al INEI, si el gasto per cápita de una familia se encuentra por encima de la línea de pobreza, se establece que la familia en estudio no se encuentra en pobreza; mientras que, si este gasto está por debajo de la línea de pobreza o de extrema pobreza, se establece que la familia no posee los recursos necesarios para cubrir la canasta alimentaria establecida por el INEI.

El último reporte de pobreza indica que, en el 2018, el gasto real promedio que realiza una familia por miembro se ubicó en S/ 758, un aumento de 1.7% respecto del 2017. Sin embargo, al momento de observar el gasto por área de residencia se encuentra una significativa brecha: en el área urbana, el gasto per cápita de una familia (S/ 855) es más del doble que el gasto de una familia de zonas rurales (S/ 415).

La línea de pobreza del 2018 (S/ 344) presentó una variación de 1.5% respecto del 2017; mientras que la línea de pobreza extrema del 2018 no tuvo variación respecto del año anterior (S/ 183).

Además de identificar si una familia se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, los datos proporcionados por el INEI también permiten determinar qué zona geográfica es más cara para vivir. Al 2018, para que una familia no se encuentre en situación de pobreza debe gastar al mes (por miembro) S/ 392 en la costa, S/ 287 en la selva y S/ 280 en la sierra.

La pobreza se ha medido de acuerdo al gasto de una familia respecto de una canasta (conjunto) de alimentos básicos; sin embargo, también existe la pobreza monetaria, la cual considera, en la canasta familiar, una parte de alimentos y otra de no alimentos (vivienda, servicios básicos, salud, transporte, etc.). En el 2018, estaban en situación de pobreza monetaria 6.6 millones de personas, que es el 20.5% de la población del Perú.

Una buena ejecución del gasto público y una efectiva atracción de la inversión privada son ejes fundamentales para reducir la pobreza en el Perú. Aumentar el gasto, sin una planificación coherente, generará un mal uso de los recursos económicos y, lamentablemente, no se verá una mejora en la calidad de vida de los peruanos.