OPINIÓN | Javier Zúñiga: La importancia de las inversiones

Las inversiones tanto públicas como privadas, tienen los siguientes aportes a la economía: generación de empleo, producción de bienes y servicios y el ingreso de recursos financieros. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su portal de Transparencia Económica, indica que la inversión pública del año 2021 ascendió a S/38,801 millones, monto que superó en 38% a lo ejecutado en el 2020.

En el 2022, la inversión pública del primer semestre ascendió a S/15,711, representando un 40.5% de lo ejecutado en el 2021. En el caso de la inversión privada, la situación es preocupante. De acuerdo al BCRP, la inversión privada no crecería en el 2022 (0%). Esta cifra no quiere decir que no haya inversión privada para el presente año, pues ello sería prácticamente imposible, sino que demuestra que se mantendrá el mismo nivel de inversión privada que se observó durante el 2021.

Quizás te interese leer | Estados Unidos: Extraditan a hombre que vendía cloro como cura “milagrosa” para Covid-19

La situación del estancamiento de la inversión privada se debe a diversos factores. El incremento de las tasas de interés de referencia, tanto nacional como de Estados Unidos, la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos y la crisis sanitaria en China son los principales factores internacionales que afectan a la inversión privada nacional. En cuanto a los factores nacionales, el deterioro de la confianza empresarial impulsado por la crisis política actual afecta severamente la planificación de las inversiones en el corto plazo. Las inversiones en el país son importantes.

En primer lugar, la inversión pública y privada impulsan la generación de empleo adecuado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año móvil 2022 – 2019, el empleo adecuado se redujo -4.4%, mientras que el subempleo se incrementó 12.3%. En segundo lugar, la inversión de obras públicas, es necesaria para mejorar la calidad de vida de la población, principalmente de los más pobres.

Obras de infraestructura y demás servicios son necesarios para el desarrollo económico y social para todos los peruanos. El impulso de las inversiones es esencial para que una economía sobreviva, esto se vio en el 2020 cuando el MEF vendió US$4,000 millones en bonos soberanos a 100 años (Bono Centenario), debido al duro golpe de las inversiones durante el estallido de la pandemia. En la actualidad, mejorar la confianza empresarial debe ser el primer paso del gobierno para impulsar las inversiones en el país.

Síguenos en redes sociales