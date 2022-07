OPINIÓN | Javier Zúñiga: La elevada inflación nacional

La inflación se ha convertido en una gran preocupación para las familias peruanas, quienes ven cómo sus ingresos no alcanzan para adquirir la misma cantidad de productos que compraban meses atrás.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación nacional del mes de mayo ascendió a 1.03% y en Lima Metropolitana 1.19%. Este aumento de los precios ha elevado la inflación interanual a 9.32%, a nivel nacional. En los primeros seis meses, la inflación acumulada fue de 4.6%. Esta cifra es superior a la inflación objetivo del Banco Central de Reserva (BCRP), que se ubica en un rango de 1% a 3%.

La cifra interanual, así como la acumulada del presente año, muestran que la tendencia de la inflación continuará aumentando. La guerra en Ucrania es un factor que presiona el incremento de la inflación en el Perú y en el mundo. No se puede negar su impacto, el aumento en la cotización del petróleo y la escasez de fertilizantes que son insumos para la producción de combustible y alimentos, constituyen gran parte de la canasta básica familiar.

En relación a la cotización del petróleo, al haber una menor cantidad a la venta, su precio asciende de manera constante. A la fecha, el precio del petróleo supera los US$ 110; y no se descarta que esta cifra pase los US$ 130 como se observó durante la crisis financiera internacional del año 2008.

Lamentablemente, el paro de transportes es usado por comerciantes para especular precios, a pesar de observarse un mayor ingreso de productos, como es el caso de las frutas. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el lunes pasado se observó un incremento del 30.7% respecto a la cantidad de alimentos que ingresan al Gran Mercado Mayorista de Lima. El problema se encuentra en los mercados locales, donde los precios varían de acuerdo a la zona. El efecto de estos dos factores se puede ver en el índice de precios según división de consumo del mes de junio.

Según el INEI, en dicho mes el transporte y los alimentos y bebidas no alcohólicas son los únicos que superaron la barrera del 1%, registrando el incremento de sus precios en 2.59% y 1.61%, respectivamente. Es en esta situación, que el Gobierno debe coordinar acciones eficaces para afrontar la inflación, con políticas públicas que involucren al BCRP y al Ministerio de Economía (MEF), para que su equipo técnico vele por la estabilidad económica del país.

