OPINIÓN | Javier Zúñiga: Evolución del comercio exterior peruano

El rebrote del coronavirus en la China ha ocasionado un menor flujo de bienes a nivel internacional. En el caso peruano el coronavirus y la guerra Ucrania-Rusia han deteriorado el comercio exterior peruano.

De acuerdo a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU), durante el mes de marzo, la balanza comercial del Perú fue deficitaria en US$ 580 millones, y US$ -555 millones durante los primeros tres meses del año 2022. La cifra acumulada para el 2022 asciende a US$ 13,541 millones, lo cual refleja una desaceleración de las exportaciones peruanas en el mundo, convirtiéndose en un 3.5% superior al primer trimestre del 2021.

La desaceleración resulta del deterioro de las exportaciones mineras tradicionales. Al primer trimestre, las exportaciones tradicionales de la minería ascienden a US$ 6,489 millones, con una disminución de un 20%, respecto del primer trimestre del 2021. A diferencia de las exportaciones, debido al incremento de los precios internacionales, el valor de las importaciones hacia el Perú sigue aumentando.

En marzo, las importaciones peruanas ascendieron a US$ 5,029 millones y US$ 14,095 millones durante el primer trimestre del año 2022. Los principales productos importados, a la fecha, son el diésel y el maíz duro amarillo, lo cual demuestra el impacto de la guerra sobre los precios importados. La importancia de mantener una balanza comercial superavitaria; es decir, exportar más que lo importado, afecta a la inflación en el Perú.

Las exportaciones, al igual que el turismo, son un canal que permite el ingreso de divisas (dólares) hacia nuestro país. Un mayor flujo de dólares ingresando al país significa un menor tipo de cambio, permitiendo que los precios de los productos importados, como el maíz, el trigo y la soya, sean menores.

El abandono del Estado a las empresas mineras, ha generado que dicho sector económico disminuya en -1.21%, al mes de marzo, de acuerdo con la reciente estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), perdiendo una valiosa oportunidad para llevar hacia adelante el país.

El Perú, también exporta productos no tradicionales como las paltas, mangos, uvas y demás productos de la agroexportación, pero la escasez de fertilizantes afectaría esta actividad tan importante en los próximos meses. Más que una nueva Constitución, el Perú necesita y requiere una mejora en la capacidad de gestión gubernamental.

