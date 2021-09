OPINIÓN | Javier Zúñiga: “Crecimiento económico del Perú en el 2021”

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Latinoamérica crecerá 5.2% en el 2021, siendo Panamá el país con la mayor tasa de crecimiento del PBI en dicho año, con 12.0%, y Perú con 9.5%. Este aumento, está sostenido en la mayor demanda internacional y el aumento de los precios de las materias primas.





La tasa de crecimiento que da la Cepal a Perú es menor a la obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es de 10.5% para el presente año.

Para alcanzar un crecimiento sostenido en las economías de Latinoamérica, la Cepal hace énfasis en crear políticas enfocadas en inversión, impulsando los sectores tecnológicos y los generadores de empleos de calidad.





En el 2020, el Perú recibió US$ 982 millones de inversión extranjera directa, esto representa una reducción de 87.8%, respecto del 2019 (US$ 8,055 millones). Para el 2021, en un escenario optimista, se estima que el flujo de inversión extranjera ascienda a US$ 1,178 millones. Pero si se mantuviera, o incluso empeorara, la incertidumbre política del Perú, el país solo recibiría US$ 1,002 millones.

Y el reto de incrementar estas cifras se ha vuelto más difícil luego del recorte en la calificación crediticia por parte de Moody’s. El 03 de setiembre, la calificadora redujo el rating peruano de A3 a Baa1. Según Moody’s, el entorno político polarizado y fracturado del Perú ha ocasionado que el riesgo político se incremente.

Una menor inversión en el país por parte del sector privado frenaría los esfuerzos por dinamizar el empleo nacional. Si bien los avances de ejecución de obras públicas muestran cifras alentadoras, estas obras crean empleo de corto plazo.

El comercio exterior tiene un panorama más favorable. Se estima que para el 2021, las exportaciones de América Latina se incrementen en 22%. Este crecimiento estaría sustentado por los mayores precios de materias primas y la mayor demanda de China, Estados Unidos y la Unión Europea.

Actualmente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha moderado su esfuerzo para crecer y ha buscado solucionar los problemas inflacionarios del Perú, a través del aumento de la tasa de interés de referencia y del encaje bancario; sin embargo, para que estas políticas tengan efecto, es necesario que se culmine la incertidumbre política. En este sentido esperaríamos un crecimiento para Perú en un escenario optimista del 7% y pesimista del 4%.

