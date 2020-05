OPINIÓN | Javier Del Río: ¡GRACIAS MAMÁS!

La maternidad es de una de las principales formas en que se experimenta la gratuidad del amor. Como el Papa Francisco dijo hace algunos años, “es la belleza de ser amados antes: los hijos son amados antes de que lleguen…antes de haber hecho algo para merecerlo” y “se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una u otra manera, sino porque es hijo” (Catequesis, 11.II.2015).

Esta gratuidad del amor, que hace posible que una mujer acoja a una nueva persona en su seno, refleja el amor de Dios y hace también que la relación madre – hijo sea única y muy distinta a cualquier otra relación que las personas podamos establecer a lo largo de nuestra vida.

La presencia del hijo en el seno materno crea entre ambos un vínculo particular e intenso que los marca para toda la vida. “La madre, ya durante el embarazo, forma no sólo el organismo del hijo, sino indirectamente toda su humanidad” (Juan Pablo II, Carta a las Fami- lias, 16).

A su vez, el hijo que está por nacer ejerce una influencia específica sobre la mujer que lo lleva en su seno, haciendo que ella viva la maternidad como una entrega de todo su ser.

No en vano Dios pone como ejemplo el amor materno cuando quiere expresar de modo humano el amor incondicional que Él tiene por los hombres. Dice: “¿Acaso una madre puede olvidar a su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas?…Yo jamás te olvidaré” (Is 49,15).

No está dicho que la maternidad sea una misión fácil o exenta de sufrimiento. Por lo general, durante el embarazo la mujer pasa por momentos difíciles, pero no por eso tiene que dejar de ser maravilloso para ella experimentar en sí misma esa “particular potencialidad del organismo femenino, que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano” (Juan Pablo II, Carta del 18.III.1994).

La mujer embarazada participa en el proyecto creador de Dios y hace posible que se produzca el milagro de una nueva vida (Francisco, AL 168 – 169). Pero no sólo eso; después de haberlos dado a luz, la mamá ayuda a sus hijos a crecer, fomenta en ellos grandes ideales y los acompaña en las primeras experiencias de la vida, no sólo con sus consejos y palabras de aliento sino también estando a su lado y sosteniéndolos cuando les toca afrontar las primeras dificultades y sufrimientos.

“No lleva al hijo sólo por el camino seguro, porque de esa manera el hijo no puede crecer, pero tampoco lo abandona siempre en el camino peligroso, porque es arriesgado” (Francisco, Meditación, 4.V.2013). La mamá sabe cómo sopesar eso y, gracias a ese instinto o genio femenino, sabe también cómo ayudar a sus hijos a madurar y tomar decisiones con libertad.

Lamentablemente, la maternidad está como devaluada a causa de la crisis de la verdad sobre el ser humano por la que el mundo viene atravesando desde hace varias décadas y por ciertas corrientes ideológicas que pretenden hacer creer a las mujeres que el único modo de realizarse como personas es negándose a la maternidad o limitándola lo máximo posible.

Gracias a Dios, todavía existen no pocas mujeres que, a través de la maternidad, “son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta” y “testimonian la belleza de la vida” (Francisco, Catequesis, 7.I.2015).

A ellas quisiera agradecerles en este Día de la Madre por haber acompañado a Dios para que se produzca el milagro de nuestra vida. Gracias mamás por habernos acogido y gestado en su seno y por seguir llevándonos cada día en el corazón.

Gracias por custodiarnos mientras somos niños y seguir pendientes de nosotros, sea acá en la tierra o desde el Cielo, cuando ya somos adultos. Gracias porque sin ustedes jamás habríamos salido de la nada, nunca hubiéramos llegado a este mundo y tampoco tendríamos posibilidad alguna de alcanzar el gozo final de la vida eterna.

Gracias por sus sacrificios sin límites y por su entrega sin cálculos. En este, su día, en que sus hijos no podremos darles ese abrazo y beso especial sino que sólo lo podremos hacer por teléfono o de modo virtual, pido al Señor, que nunca está en cuarentena, que sea Él quien las abrace y bese por nosotros a través de su Espíritu Santo y que las bendiga siempre. ¡Gracias, mamás!.