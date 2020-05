Opinión I Miguel Humberto Aguirre: Un “SOS” desde Sudáfrica

Nos han escrito un grupo de peruanos. Las líneas vienen desde Sudáfrica. Son varados. Todos peruanos cuyo, retorno, no aparece por ningún lado.

En el grupo, movilizado en todos los conductos y caminos, por lo contado, oficiales y no oficiales, hay personas de la tercera edad, niños, señoras embarazadas y, algunos, incluso, delicados de salud. No tiene ningún apoyo. Lo tuvieron pero ya finalizo. La ayuda se cortó.

Los varados han buscado la posibilidad de embarcarse en vuelo comerciales pero, estos ya no están en servicio. Muchos debieron ya haberse presentado en sus trabajos y, los deseos de movilizarse para llegar a Perú, quedan, hasta ahora, en sueños.

Los lejos de la tierra nos cuentan que el Presidente señor Vizcarra, y también el Canciller, tocaron su tema en más de alguna oportunidad públicamente pero, la solución o las soluciones, no llegan. Reconocemos que las autoridades tienen serios y muchos problemas, tal vez no tienen tiempo para recordar cada acción pero, los asesores, estos casos de los peruanos olvidados, no pueden quedar en el olvido.

No pueden ni deben. Detrás de cada persona hay una historia. Un chárter, hemos comprobado cuesta algo así como 420 mil dólares. Hay retenidos que no tiene para pagar sus cuotas.

Los olvidados confiesan ya estar sin recursos. Sus dineros han debido invertirse en alimentación, perdiendo la oportunidad de destinarlos a los pasajes de regreso.

Ellos buscan las rutas que les permitan ser escuchados. Necesitan el conocimiento del drama, porque es un drama, el momento vivido por aquellos que están tan lejos. Tan lejos.

Por momentos, en las líneas de los mensajeros, ellos hablan de “perdidos en el olvido”. Nos preguntamos ¿Podrá ser?

Once idiomas hablan en Sudáfrica. Once idiomas oficiales. Los varados necesitan la solución en español. Cuarenta y sesenta días retenidos. Para ellos una vida