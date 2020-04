Opinión I Miguel Humberto Aguirre: “No se quedan, actúan”

Cuando las damas reciben una responsabilidad, vaya que caminan bien las cosas. Son ejecutivas, no se quedan. Van al sitio y dicen las cosas de frente. Ayer dos dirigentes, mujeres ellas, en sus respectivos frentes de acción, levantaron la voz y hablaron fuerte, en directo para encontrar una solución a problemas que muchas veces los varones dejamos pasar.

En Lima, camino al centro del país, rumbo a Andahuaylas, hombres y mujeres, junto a sus hijos, se fueron al camino para llegar a su tierra.Aquí, en la capital, se había oscurecido todo y confiesan “que ya no tiene ni para comer”. Vivían en la desesperación, el mundo se les había terminado. Liaron bártulos y las emprendieron en busca de su tierra. No tenían dinero y las emprendieron a pie.

Las autoridades habían decretado otras acciones. Otras actitudes y de inmediato, salieron en busca de ellos. Escuchamos entonces a funcionarios, hablando y hablando: “lo reglamentado, desde arriba: ‘era otra cosa’. Cuando ya iban por Matucana, se suma una voz femenina. Surgió el dialogo. Trató de convencer. De imponer con mucha tranquilad y sin decir jamás NO a las propuestas de los desesperados.

Tuvo el cuidado de hacerse entender. No imponer. Alguien se dirigió a ella y le expresó algo así como: “Pero ministra ya no nos queda nada. En nuestra tierra tendremos para comer” . La ministra era Fabiola Muñoz, una de las colaboradoras del presidente Vizcarra. No prometió nada, pero si usó la palabra solución, solución y tenemos que hacerlo en conjunto.

Quienes la conocen, la recuerdan en San Marcos y Universidad Católica. Más de alguna utilera la recuerda haciendo teatro sobre un escenario, poco difundida su acción diaria, pero en este caso muy afectiva. La otra mujer en acción, y ayer tomó el “toro por los astas”, fue Michel Bachelet.

De frente se dirigió a los mandatarios con retención de grupos de ciudadanos en sus tierras y no entregar facilidades para viajar a sus países.Tocó sin rodeos el problema de los retenidos en los límites con Chile y pidió, directamente, sin rodeos, la solución de inmediato el problema viviente en la zona limítrofe de ambos países.