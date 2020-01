Opinión I Mario Amoretti: BASTA: Al incremento de feminicidios, corrupción, inseguridad y prisión preventiva

Feminicidio: Al respecto se han dictado diversas leyes para incrementar penas contra los que matan a sus mujeres o ex parejas, pero la indolencia de malos policías, la no aplicación de medidas preventivas, tales como educar a los niños: sobre el falso machismo, explicarles que su cuerpo no debe ser tocado por nadie, que las autoridades policiales cumplan su rol de proteger a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, que los fiscales soliciten y que los jueces cumplan con aplicar las medidas de seguridad que señalan las leyes y no esperen que se produzcan resultados fatales, como los que se ha producido, por omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Corrupción: Es increíble cómo algunas autoridades del país declaran en los medios de comunicación sosteniendo que se debe combatir drásticamente la corrupción; sin embargo, con gran malestar, verificamos que se siguen incurriendo en actos corruptos por funcionarios – como el caso de la llamada reconstrucción en el norte-. Es más, los corruptos del ayer, algunos de ellos ahora se han convertido en supuestos salvadores de la moral pública, pese a que fueron denunciados, pero por obra y gracia de algunos fiscales o jueces sus denuncias fueron archivadas. Al parecer, hay algunos políticos que siguen incrementando su fortuna mediante prácticas corruptas.

Inseguridad: Lejos de disminuir este grave flagelo que nos aqueja cada día, se llevan a cabo asesinatos y robos en la puerta del domicilio de las víctimas, en muchos casos impunemente; así como también, las falsificaciones de firmas de propietarios, para apoderarse de inmuebles – con la participación de malos policías, fiscales y jueces – además, avezados delincuentes, en algunos casos son puestos en libertad para que sigan delinquiendo. Que no continúe la delincuencia causando muertes, necesitamos más patrullaje y mayor servicio de inteligencia.

Prisión preventiva: Más de 10,000 personas privadas de su libertad en este año, por prisión preventiva, porque algunos fiscales y jueces no toman en consideración lo resuelto por la Corte Interamericana Derechos Humanos, Tribunal Constitucional o Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, al precisar cuándo y por qué se debe decretar esta medida restrictiva; NO HAY QUE DETENER PARA INICIAR INVESTIGACIÓN. Se vulnera la libertad personal, basándose en informaciones de supuestos colaboradores eficaces o “testigos protegidos” – cuando son autores de delitos – sin corroborar; se violan los principios de legalidad, debido proceso, igualdad e inclusive, bajo la imputación ilegal de pertenecer a una organización criminal, sin demostrar este delito.

Ojalá, que con la elección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, apliquen severas medidas contra los fiscales y jueces que abusen arbitrariamente, al igual que Inspectoría de la Policía.