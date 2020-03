Opinión I Giancarla Di Laura: Orgullosa de ser Mujer

Celebramos hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fecha intensa cuyo origen se remonta a 1909. Es recién en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910 en Copenhague cuando se institucionaliza y se empieza a celebrar este día para reconocer el trabajo de la mujer y su importante papel en la sociedad.

Ya han pasado más de 100 años y los motivos por los cuales se conmemora esta fecha todavía siguen siendo considerados como ideales para lograr una verdadera igualdad de género. Desafortunadamente, las sociedades machistas no han dejado que sea así, pero ya es momento en que todos podamos tener los objetivos bien fijos para que nuestra condición sea de paridad y que deje de haber favoritismo hacia el género masculino. Por la misma razón, la violencia perpetrada por muchos hombres hacia las mujeres debe de ser castigada para que no haya más feminicidios. Sin embargo, no debe perderse de vista que son las condiciones estructurales de la sociedad las que favorecen la dominación masculina. Bajo el actual sistema neoliberal, la educación se ha depreciado dramáticamente y los valores familiares se han visto constantemente desvirtuados por el afán de ganancia y el simple instinto de supervivencia, en que padres y madres tienen que trabajar mucho más allá de las ocho horas. Por eso, es previsible que muchos niños y jóvenes queden expuestos a la cultura del más fuerte, del más macho, del “bullying” y de la cosificación de la mujer que se difunde por televisión, publicidad, internet y cuantos medios masivos de comunicación llegan como “entretenimiento” a nuestra juventud.

Por otro lado, aplaudo los ejemplos de tantas mujeres: madres, trabajadoras, profesionales, empleadas, religiosas, profesoras, maestras, obreras, campesinas que día a día realizan labores imprescindibles para educar y fortalecer la educación de nuestros hijos, criándolos como seres justos y respetuosos.

En el Perú, además, se reconoce la labor de tantas mujeres históricas que sirvieron como ejemplo y modelo de vida. Así encontramos el caso de la gobernanta, la Señora de Cao, de María Parado de Bellido, de Micaela de Bastidas, entre otras, quienes con sus vidas ayudaron a formar sociedades y a ser líderes de justicia. Por otro lado, tenemos grandes escritoras e investigadoras que también lucharon por forjar una literatura autónoma donde pudieron denunciar y condenar muchos vicios y actitudes que aún existen en la sociedad.

Pero el meollo del asunto recae en reconocer la labor que hacen nuestras mujeres a diario, madres y hermanas abnegadas que con sacrificio logran que nuestras vidas sean un poco más llevaderas. Todas y cada una de ellas son nuestros héroes. Nunca lo olvidemos.