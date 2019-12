Opinión I Dennis Falvy: Tergiversaciones y malas traducciones

Cuando Milton Friedman, el célebre Nobel de Economía en 1969, señaló aquello de “There ain’t no such thing as a free lunch”, la palabra lunch era el almuerzo light que toman los norteamericanos mayormente en sus weekdays. Carlos Boloña lo pasó al lonche limeño que para muchos ya es inexistente. El “No hay lonche gratis” ha perdurado desde los 80, pero es una tergiversación del dicho original.

Lo mismo pasa con aquello del Fenómeno de El Niño, sea este costero o el recurrente. Desde la época incaica existe y entonces no es fenómeno es evento. Pero dale que dale y todos lo señalan como fenómeno.

Formanchuk, un especialista, señaló el origen de la confusión que muestra esa frase de que toda crisis es una oportunidad. La razón de su uso inadecuado, es porque el ideograma que los chinos usan para nombrar la crisis se construye por yuxtaposición de los correspondientes a peligro y oportunidad.

Aquello de la foto del momento en las encuestas, es tergiversador. Más aún si se ignora el error incuantificable que puede ser más importante que el que se cuantifica con un 2% para arriba o para abajo.

Pero eso es lo que le gusta a la gente, lo facilito; para que cada vez el populorum crea que entiende más los temas complicados.

En la economía, lo del mendigo sentado en el banco de oro es falso. Y lo es más, el indicador del PBI como medida de bienestar, pese a que más de 80 años atrás su propio creador Simón Kuznets dijo que eso no era para medir satisfacción.

El PBI contiene producción de trasnacionales extranjeras en el país, que se llevan todo lo que pueden de dinero en la cuenta Renta de Factores de la Balanza de Pagos. Por eso, pese al boom de commodities de años atrás no se vio mucho.

Asimismo, la corrupción y el drenaje tributario, sin ‘Windfall Tax’ minero, nos deja una brecha de infraestructura que algunos calculan en mucho más que todas las RIN que atesora el BCRP por casi USD 70,000 millones. Y, que son cuasi decorativas. Y el gobierno central apenas recauda un 14% de un PBI de USD 230,000 millones (S/ 765 mil millones); aunque allí faltan algunos impuestos y tasas; pero que no equilibran el presupuesto de S/ 177,000 millones 2020 y por eso se emiten bonos todos los años y se toman los ahorros del FEF y MEF irresponsablemente.